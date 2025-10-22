Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака БПЛА на Мордовию - повреждено предприятие - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251022/massirovannaya-ataka-bpla-na-mordoviyu---povrezhdeno-predpriyatie-1150340239.html
Массированная атака БПЛА на Мордовию - повреждено предприятие
Массированная атака БПЛА на Мордовию - повреждено предприятие - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Массированная атака БПЛА на Мордовию - повреждено предприятие
В Мордовии в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждено предприятие. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов. РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T06:28
2025-10-22T06:28
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
мордовия
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Мордовии в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждено предприятие. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов.На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства. Ранее в Мордовии была объявлена беспилотная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251022/neskolko-vozdushnykh-tseley-sbili-nad-lenoblastyu-1150340057.html
мордовия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), мордовия, происшествия, новости
Массированная атака БПЛА на Мордовию - повреждено предприятие

В Мордовии после атаки беспилотников повреждено предприятие

06:28 22.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Мордовии в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждено предприятие. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов.
"Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения", — написал он в Telegram-канале.
На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства.
Ранее в Мордовии была объявлена беспилотная опасность.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Работа ПВО в Крыму
06:22
Несколько воздушных целей сбили над Ленобластью
 
Атаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)МордовияПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:52Конфискованные товары без маркировки теперь будут передавать нуждающимся
09:24В Севастополе спустя 3 часа возобновили движение катеров и паромов
09:15Массированный удар по энергетике: на Украине наступил блэкаут
08:52Две трети россиян готовы экономить ради защиты страны – опрос
08:39Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездок
08:22В Крыму бензин можно купить на 150 АЗС
08:13Над Крымом и Черным морем сбиты украинские БПЛА
08:07Украинские беспилотники атаковали Дагестан
07:56Нефтегазовые предприятия поражены в Полтавской области
07:46Москва добилась от Киева гарантий безопасности для Запорожской АЭС – МИД
07:22Трамп передумал вводить пошлины против Китая из-за российской нефти
07:07Обстановка на Крымском мосту утром в среду
06:59Почему Европа не боится ядерной войны – мнение
06:41Под Одессой повреждены энергообъекты и портовая инфраструктура
06:28Массированная атака БПЛА на Мордовию - повреждено предприятие
06:22Несколько воздушных целей сбили над Ленобластью
06:08Рейд в Севастополе закрыт
00:01В Крым возвращается тепло
00:00Какой сегодня праздник: 22 октября
23:30В Севастополе повторно закрыли рейд
Лента новостейМолния