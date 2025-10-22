https://crimea.ria.ru/20251022/massirovannaya-ataka-bpla-na-mordoviyu---povrezhdeno-predpriyatie-1150340239.html
Массированная атака БПЛА на Мордовию - повреждено предприятие
Массированная атака БПЛА на Мордовию - повреждено предприятие
2025-10-22T06:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Мордовии в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждено предприятие. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов.На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства. Ранее в Мордовии была объявлена беспилотная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
