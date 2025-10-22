https://crimea.ria.ru/20251022/krym-zalet-livnyami-v-blizhayshie-chasy-1150364779.html
Крым зальет ливнями в ближайшие часы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, которые накроют юго-восток полуострова в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.В этой связи спасатели рекомендуют воздержаться от поездок, особенно вблизи водоемов и низменных участков, а также исключить выход в горно-лесную местность.Погода в Крыму на этой неделе удивит переходом от аномального холода к рекордно теплым показателям температуры, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атмосферные "кульбиты": прогноз погоды в Крыму на неделюУченый назвал главные опасности для Черного моряКупальный сезон в Крыму завершен
