Крым зальет ливнями в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Крым зальет ливнями в ближайшие часы
Крым зальет ливнями в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Крым зальет ливнями в ближайшие часы
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, которые накроют юго-восток полуострова в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, которые накроют юго-восток полуострова в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.В этой связи спасатели рекомендуют воздержаться от поездок, особенно вблизи водоемов и низменных участков, а также исключить выход в горно-лесную местность.Погода в Крыму на этой неделе удивит переходом от аномального холода к рекордно теплым показателям температуры, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
Крым зальет ливнями в ближайшие часы

Юго-восток Крыма зальет ливнями в ближайшие часы

19:31 22.10.2025 (обновлено: 19:32 22.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, которые накроют юго-восток полуострова в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 22 октября, ночью 23 октября в южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди", - предупреждают в МЧС.
В этой связи спасатели рекомендуют воздержаться от поездок, особенно вблизи водоемов и низменных участков, а также исключить выход в горно-лесную местность.
Погода в Крыму на этой неделе удивит переходом от аномального холода к рекордно теплым показателям температуры, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
