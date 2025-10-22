Рейтинг@Mail.ru
Конфискованные товары без маркировки теперь будут передавать нуждающимся - РИА Новости Крым, 22.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251022/konfiskovannye-tovary-bez-markirovki-teper-budut-peredavat-nuzhdayuschimsya-1150342680.html
Конфискованные товары без маркировки теперь будут передавать нуждающимся
Конфискованные товары без маркировки теперь будут передавать нуждающимся - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Конфискованные товары без маркировки теперь будут передавать нуждающимся
Конфискованные товары и продукцию без маркировки будут отправлять на гуманитарные цели. Согласно принятому закону, такие товары будут передавать нуждающимся,... РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Конфискованные товары и продукцию без маркировки будут отправлять на гуманитарные цели. Согласно принятому закону, такие товары будут передавать нуждающимся, сообщает пресс-служба Госдумы.Закон устанавливает четкие ограничения: передача не распространяется на спиртосодержащие лекарственные препараты, алкогольную и табачную продукцию, а также пищевые товары и иную продукцию, для которой предусмотрено особое регулирование.Ранее начальник отдела федерального государственного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ по РК и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Максим Демин рассказал, что в Крыму с начала 2025 года было изъято и уничтожено более 40 тонн продукции, законодательно запрещенной к реализации в России по разным причинам.
россия, новости, государственная дума рф, санкции, продукты, товары и услуги
Конфискованные товары без маркировки теперь будут передавать нуждающимся

Конфискованные товары без маркировки будут отправлять на гуманитарные цели - Госдума

09:52 22.10.2025
 
© Южное межрегиональное управление РоссельхознадзораСанкционные продукты
Санкционные продукты
© Южное межрегиональное управление Россельхознадзора
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Конфискованные товары и продукцию без маркировки будут отправлять на гуманитарные цели. Согласно принятому закону, такие товары будут передавать нуждающимся, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Теперь товары, которые были изъяты по решению суда из-за отсутствия маркировки, могут быть переданы федеральным органам исполнительной власти и организациям, список которых определит Правительство, чтобы впоследствии отдать их нуждающимся в качестве гуманитарной помощи", - отметили в ГД.
Закон устанавливает четкие ограничения: передача не распространяется на спиртосодержащие лекарственные препараты, алкогольную и табачную продукцию, а также пищевые товары и иную продукцию, для которой предусмотрено особое регулирование.
Ранее начальник отдела федерального государственного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ по РК и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Максим Демин рассказал, что в Крыму с начала 2025 года было изъято и уничтожено более 40 тонн продукции, законодательно запрещенной к реализации в России по разным причинам.
Лента новостейМолния