Конфискованные товары без маркировки теперь будут передавать нуждающимся

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Конфискованные товары и продукцию без маркировки будут отправлять на гуманитарные цели. Согласно принятому закону, такие товары будут передавать нуждающимся, сообщает пресс-служба Госдумы.Закон устанавливает четкие ограничения: передача не распространяется на спиртосодержащие лекарственные препараты, алкогольную и табачную продукцию, а также пищевые товары и иную продукцию, для которой предусмотрено особое регулирование.Ранее начальник отдела федерального государственного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ по РК и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Максим Демин рассказал, что в Крыму с начала 2025 года было изъято и уничтожено более 40 тонн продукции, законодательно запрещенной к реализации в России по разным причинам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукцииСпасти еду: как в России добиваются "помилования" для изъятых продуктовВ Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктов
