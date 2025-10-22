https://crimea.ria.ru/20251022/kakoy-segodnya-prazdnik-22-oktyabrya-1132156449.html

Какой сегодня праздник: 22 октября

Какой сегодня праздник: 22 октября - РИА Новости Крым, 21.10.2025

Какой сегодня праздник: 22 октября

Сегодня во всем мире отмечают Международный день защиты мужской нервной системы от действий со стороны женщин и День заикающихся людей (у этих двух праздников,... РИА Новости Крым, 21.10.2025

2025-10-22

2025-10-22T00:00

2025-10-21T22:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают Международный день защиты мужской нервной системы от действий со стороны женщин и День заикающихся людей (у этих двух праздников, вероятно, есть что-то общее). Также это Всемирный день белых журавлей. В этот день в 1938 придуман первый аппарат для получения копий бумажных документов, в 1982 американские зрители впервые увидели фильм "Рэмбо: Первая кровь", в 1993 космонавт Александр Серебров установил рекорд, выйдя в открытый космос в девятый раз.А родились сегодня выдающийся советский футбольный вратарь Лев Яшин, Народный артист РСФСР Спартак Мишулин, французская актриса Катрин Денев, российская певица Татьяна Овсиенко.Что празднуют в миреКогда мы узнали о том, что в мире существует такой праздник, то даже немножко прослезились... Надо же, кто-то очень сострадательный все-таки оценил масштаб бедствия и придумал замечательный Международный день защиты мужской нервной системы от действий со стороны женщин! А значит, сегодня мужчины могут позволить себе пиво и футбол без комментариев со стороны своих вторых половинок.Есть подозрение, что следующий праздник как-то связан с предыдущим. Речь про День заикающихся людей – порой слишком заботливые жены кого угодно могут довести до заикания. А вообще, проблема серьезная, поскольку в мире заикается каждый сотый, а это около 75 млн человек. Кстати, мужчины заикаются втрое чаще женщин. Ученые говорят, что это связано с развитием речевых центров в головном мозге.Всемирный день белых журавлей посвящен вовсе не птицам, а памяти солдат, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны и захороненных в братских могилах. Такое поэтическое название появилось благодаря одноименному стихотворению Расула Гамзатова, который и придумал отмечать этот памятный день. А в 2009 году организация объединенных наций поддержала идею и занесла эту дату в международный список памятных событий.Еще сегодня Международный день тещи и День "Заведите собаку". Именины у Абрама, Андрона, Афанасия, Максима, Петра, Якова, Марка, Константина.Знаменательные даты22 октября 1993 года российский космонавт Александр Серебров установил рекорд, выйдя в открытый космос в девятый раз. Кстати, почти все достижения, связанные с выходом в безвоздушное пространство, принадлежат нашим космонавтам. Причем как среди мужчин, так и среди женщин.В этот день 87 лет назад появилась первая машина для копирования бумажных документов. Чтобы получить первую копию, американскому изобретателю Чарльзу Карлсону понадобились цинк, сера, стекло и статическое электричество. А чтобы продать свое изобретение – целых 9 лет! Но в итоге заработать удалось неплохо: компания "Ксерокс" выплатила изобретателю 1,5 млн долларов, из которых миллион он потратил на благотворительность.В 1982 году американские зрители впервые увидели культовый фильм "Рэмбо: "Первая кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Первый вариант фильма длился больше трех часов и, по словам Сталлоне, все было настолько плохо, что он готов был застрелиться. Позже актер назовет "Первую кровь" своим любимым фильмом, из которого он бы ничего не вырезал.Кто родился в этот деньЛучший футболист XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar и единственный вратарь в истории, получавший "Золотой мяч" – Лев Иванович Яшин отметил бы сегодня 96-й День рождения. Яшин – первый советский футболист, который провел сто "сухих" матчей, то есть ни разу не пропустил гол. Всего же в его карьере 207 таких матчей из 438 проведенных. А в 1980-е в стране даже создали клуб Льва Яшина, куда входят вратари, отыгравшие 100 и более "сухих" матчей.29 сентября 1926 года в Москве родился будущий Народный артист РСФСР Спартак Мишулин. Забавных фактов в биографии актера хоть отбавляй. И вот один из них: во время съемок в фильме "Белое солнце пустыни" его побрили наголо, а чтобы ездить по городу, сделали парик. Мишулин так к нему привык, что ощущал как кепку. Однажды в автобусе, на другой площадке, он увидел своего приятеля, с которым давно не виделся. Приветствуя его, снял "кепку" и помахал. Одну бабульку еле откачали."Мне всегда казалось, что приставка "мадам" как лишняя морщина делает тебя старше сразу лет на 10", – эти слова принадлежат легендарной французской актрисе Катрин Денев, которая сегодня отмечает 82-летие. Любимица миллионов зрителей и покорительница мужских сердец признается, что очень любит природу и называет себя "сельской француженкой". У нее есть загородный дом в Нормандии, где Денев выращивает помидоры.А еще свой день рождения сегодня отмечает популярная российская певица Татьяна Овсиенко: ей исполнилось 59. Родилась в Киеве, в семье 17-летней лаборантки и шофера-дальнобойщика, в школе больше всего любила физкультуру, а после школы поступила в техникум гостиничного хозяйства. Как-то раз, работая администратором в гостинице "Братислава-Интурист", Овсиенко заселила в отель участников группы "Мираж", потом уехала вместе с артистами в качестве костюмера, а еще спустя какое-то время заняла в коллективе вакантное место вокалистки. Просто история про Золушку.Также именинники дня – русский писатель, поэт, лауреат Нобелевской премии Иван Бунин, актриса Сара Бернар, которую в начале XX века называли "самой знаменитой актрисой за всю историю", и итальянский певец Робертино Лоретти, завоевавший мировую известность в подростковом возрасте.

