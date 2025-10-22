https://crimea.ria.ru/20251022/kak-ne-pilit-muzha--sovety-v-den-zaschity-muzhskoy-nervnoy-sistemy-1150363829.html

День защиты мужской нервной системы: психологи дали советы женам

День защиты мужской нервной системы: психологи дали советы женам - РИА Новости Крым, 22.10.2025

День защиты мужской нервной системы: психологи дали советы женам

Женское доминирование в семье может сделать несчастным как ее спутника, так и саму женщину и даже разрушить отношения, при этом часто к такому поведению своих... РИА Новости Крым, 22.10.2025

2025-10-22T18:39

2025-10-22T18:39

2025-10-22T20:11

эксклюзивы риа новости крым

психология

семья

общество

праздники и памятные даты

евгений черный

ольга войновская

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150365593_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_fe83f11ca0285cbd0163bf85bd63f70a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Женское доминирование в семье может сделать несчастным как ее спутника, так и саму женщину и даже разрушить отношения, при этом часто к такому поведению своих жен склоняют сами мужья. О том как перестать "пилить" супруга и сохранить семейное счастье РИА Новости Крым рассказали эксперты в области психологии в День защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины.Почему эта проблема существует"Праздник шуточный, но если говорить серьезно, то очень важно, что такая проблематика зафиксирована. Обычно мы привыкли говорить о мужском абьюзе, но есть скрытый пласт – обратная история, когда женщина может вести себя очень своеобразно, что приводит в напряжение мужскую нервную систему", – констатирует доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Ольга Войновская.По ее словам, такое поведение женщины может вызвать разные реакции со стороны ее партнера – от скандала и агрессии до мужских проблем с самооценкой и даже депрессии. В этой связи проблему нельзя игнорировать, и если женщина знает за собой вредную привычку "пилить", от нее пора избавляться.Мужчина должен доминировать"По своей природе мужчина должен доминировать. Но это не значит обижать женщину, нет, доминировать – это значит, выполнять свои функции, нести ответственность, зарабатывать, защищать. И если при всем этом мужчина попадает в ситуацию, где ему начинают "выносить мозг", он терпит какое-то время, но почти никогда не прощает, и любовь в этом месте, собственно, проходит", – говорит Войновская.Психолог подчеркивает: мужчина может не уйти из семьи из соображений порядочности, но такой формат отношений в итоге сделает обоих несчастными. При этом она акцентирует, что речь в данном случае идет именно об обесценивании и унижении. Маленькие женские капризы иногда бывают даже уместны и созидательны – так она дает ему возможность о себе позаботится.Сила в слабостиПервый совет в этой связи – позволить мужчине почувствовать себя сильным. Второй –критично оценить свои действия и задать себе вопрос: "Созидательны ли они?"."Действительно, есть случаи, когда женщина направляет, потому что потакать многим вещам нельзя. Но нужно чувствовать разницу: если просто захотелось покричать, сделать мужа мальчиком для битья, например, из-за проблем на работе, то так вы разрушаете ваши отношения. И если в ваших планах не стоит история развода и потери любви, то, конечно, тогда нужно импульс уметь сдерживать", – советует специалист.Мужской взглядПо его словам, во всех случаях необходимо разбираться в причинах. К такому поведению женщины может привести усталость, какие-то ситуативные вещи или даже гормональные сбои. Иногда женщины-руководители или женщины-учителя могут переносить свою служебную модель поведения в семью – в этом случае следует учиться разделять дом и работу, откровенно говорить, но не обвинять, а делится переживаниями. В противном случае – не далеко до развода, предупреждает он.При этом оба психолога подчеркивают: отношения – это большой труд и ответственность. Если в паре есть любовь, то в большинстве случаев мужчине и женщине под силу услышать друг друга и справиться с проблемой. Если не слышат – помогут семейные психологи. Если не любят – сохранять такие отношения часто не имеет смысла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пять к одному": как работает формула счастливых отношенийЧто такое женское счастье: как сделать счастливой современную женщинуКак оставаться счастливыми в период глобальных кризисов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

психология, семья, общество, праздники и памятные даты, евгений черный, ольга войновская, мнения