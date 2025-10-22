День защиты мужской нервной системы: психологи дали советы женам

https://crimea.ria.ru/20251022/kak-ne-pilit-muzha--sovety-v-den-zaschity-muzhskoy-nervnoy-sistemy-1150363829.html
2025-10-22T18:39
2025-10-22T18:39
2025-10-22T20:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Женское доминирование в семье может сделать несчастным как ее спутника, так и саму женщину и даже разрушить отношения, при этом часто к такому поведению своих жен склоняют сами мужья. О том как перестать "пилить" супруга и сохранить семейное счастье РИА Новости Крым рассказали эксперты в области психологии в День защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины.Почему эта проблема существует"Праздник шуточный, но если говорить серьезно, то очень важно, что такая проблематика зафиксирована. Обычно мы привыкли говорить о мужском абьюзе, но есть скрытый пласт – обратная история, когда женщина может вести себя очень своеобразно, что приводит в напряжение мужскую нервную систему", – констатирует доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Ольга Войновская.По ее словам, такое поведение женщины может вызвать разные реакции со стороны ее партнера – от скандала и агрессии до мужских проблем с самооценкой и даже депрессии. В этой связи проблему нельзя игнорировать, и если женщина знает за собой вредную привычку "пилить", от нее пора избавляться.Мужчина должен доминировать"По своей природе мужчина должен доминировать. Но это не значит обижать женщину, нет, доминировать – это значит, выполнять свои функции, нести ответственность, зарабатывать, защищать. И если при всем этом мужчина попадает в ситуацию, где ему начинают "выносить мозг", он терпит какое-то время, но почти никогда не прощает, и любовь в этом месте, собственно, проходит", – говорит Войновская.Психолог подчеркивает: мужчина может не уйти из семьи из соображений порядочности, но такой формат отношений в итоге сделает обоих несчастными. При этом она акцентирует, что речь в данном случае идет именно об обесценивании и унижении. Маленькие женские капризы иногда бывают даже уместны и созидательны – так она дает ему возможность о себе позаботится.Сила в слабостиПервый совет в этой связи – позволить мужчине почувствовать себя сильным. Второй –критично оценить свои действия и задать себе вопрос: "Созидательны ли они?"."Действительно, есть случаи, когда женщина направляет, потому что потакать многим вещам нельзя. Но нужно чувствовать разницу: если просто захотелось покричать, сделать мужа мальчиком для битья, например, из-за проблем на работе, то так вы разрушаете ваши отношения. И если в ваших планах не стоит история развода и потери любви, то, конечно, тогда нужно импульс уметь сдерживать", – советует специалист.Мужской взглядПо его словам, во всех случаях необходимо разбираться в причинах. К такому поведению женщины может привести усталость, какие-то ситуативные вещи или даже гормональные сбои. Иногда женщины-руководители или женщины-учителя могут переносить свою служебную модель поведения в семью – в этом случае следует учиться разделять дом и работу, откровенно говорить, но не обвинять, а делится переживаниями. В противном случае – не далеко до развода, предупреждает он.При этом оба психолога подчеркивают: отношения – это большой труд и ответственность. Если в паре есть любовь, то в большинстве случаев мужчине и женщине под силу услышать друг друга и справиться с проблемой. Если не слышат – помогут семейные психологи. Если не любят – сохранять такие отношения часто не имеет смысла.
психология, семья, общество, праздники и памятные даты, евгений черный, ольга войновская, мнения
18:39 22.10.2025 (обновлено: 20:11 22.10.2025)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым.
Женское доминирование в семье может сделать несчастным как ее спутника, так и саму женщину и даже разрушить отношения, при этом часто к такому поведению своих жен склоняют сами мужья. О том как перестать "пилить" супруга и сохранить семейное счастье РИА Новости Крым
рассказали эксперты в области психологии в День защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины.
Почему эта проблема существует
"Праздник шуточный, но если говорить серьезно, то очень важно, что такая проблематика зафиксирована. Обычно мы привыкли говорить о мужском абьюзе, но есть скрытый пласт – обратная история, когда женщина может вести себя очень своеобразно, что приводит в напряжение мужскую нервную систему", – констатирует доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Ольга Войновская.
По ее словам, такое поведение женщины может вызвать разные реакции со стороны ее партнера – от скандала и агрессии до мужских проблем с самооценкой и даже депрессии. В этой связи проблему нельзя игнорировать, и если женщина знает за собой вредную привычку "пилить", от нее пора избавляться.
Мужчина должен доминировать
"По своей природе мужчина должен доминировать. Но это не значит обижать женщину, нет, доминировать – это значит, выполнять свои функции, нести ответственность, зарабатывать, защищать. И если при всем этом мужчина попадает в ситуацию, где ему начинают "выносить мозг", он терпит какое-то время, но почти никогда не прощает, и любовь в этом месте, собственно, проходит", – говорит Войновская.
Психолог подчеркивает: мужчина может не уйти из семьи из соображений порядочности, но такой формат отношений в итоге сделает обоих несчастными. При этом она акцентирует, что речь в данном случае идет именно об обесценивании и унижении. Маленькие женские капризы иногда бывают даже уместны и созидательны – так она дает ему возможность о себе позаботится.
Сила в слабости
"Сила женщины в ее слабости. Повторюсь, мужчине по природе хочется защищать, доминировать, женщина по своей природе – отдающая: она рождает ребенка, отдает ресурс. Функция женщины – нести тепло, уют и счастье", – продолжает эксперт.
Первый совет в этой связи – позволить мужчине почувствовать себя сильным. Второй –критично оценить свои действия и задать себе вопрос: "Созидательны ли они?".
"Действительно, есть случаи, когда женщина направляет, потому что потакать многим вещам нельзя. Но нужно чувствовать разницу: если просто захотелось покричать, сделать мужа мальчиком для битья, например, из-за проблем на работе, то так вы разрушаете ваши отношения. И если в ваших планах не стоит история развода и потери любви, то, конечно, тогда нужно импульс уметь сдерживать", – советует специалист.
Мужской взгляд
"Универсальных вещей нет. В одной семье женщина доминирует и мужчине это нравится, в другой при тех же равных оба несчастны. Но есть общие правила: взаимное уважение, понимание, поддержка, диалог", – оценивает проблему заведующий кафедрой социальной психологии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный.
По его словам, во всех случаях необходимо разбираться в причинах. К такому поведению женщины может привести усталость, какие-то ситуативные вещи или даже гормональные сбои. Иногда женщины-руководители или женщины-учителя могут переносить свою служебную модель поведения в семью – в этом случае следует учиться разделять дом и работу, откровенно говорить, но не обвинять, а делится переживаниями. В противном случае – не далеко до развода, предупреждает он.
"Но если причина - в какой-то неудовлетворенной потребности женщины, то именно мужчине нужно понять эту потребность и удовлетворить. Я думаю, что этот день – день, когда именно мужчина должен подумать о своей ответственности за благополучие семьи и попытаться понять почему же женщина его "пилит". Это день ответственности мужчины", – считает Черный.
При этом оба психолога подчеркивают: отношения – это большой труд и ответственность. Если в паре есть любовь, то в большинстве случаев мужчине и женщине под силу услышать друг друга и справиться с проблемой. Если не слышат – помогут семейные психологи. Если не любят – сохранять такие отношения часто не имеет смысла.
