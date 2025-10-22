https://crimea.ria.ru/20251022/dve-treti-rossiyan-gotovy-ekonomit-radi-zaschity-strany--opros-1150330195.html
Две трети россиян готовы экономить ради защиты страны – опрос
22.10.2025
Две трети россиян готовы экономить ради защиты страны – опрос
Подавляющее большинство россиян (80%) доверяют армии РФ и испытывают гордость за ее военную мощь, почти 70% граждан готовы ограничивать свои потребности ради... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22
2025-10-22T08:52
2025-10-22T08:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство россиян (80%) доверяют армии РФ и испытывают гордость за ее военную мощь, почти 70% граждан готовы ограничивать свои потребности ради защиты Родины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Доверие Российской армии и гордость за военную мощь служат фундаментом для формирования активной гражданской позиции и осознания причастности к решению стоящих перед страной задач, отметили исследователи.Так, 69% респондентов заявили, что чувствуют ответственность за свою страну, и выразили готовность экономить и ограничивать свои потребности ради ее защиты. Почти каждый второй (45%) выразил абсолютное согласие с этим утверждением.
"В условиях возрастающей международной напряженности и новых вызовов особенно ценно высокое общественное доверие к армии и гордость за военную мощь страны – по 80%. Они свидетельствуют о консолидации российского общества вокруг идеи защиты национальных интересов, о поддержке усилий государства в области гражданской обороны", - говорится в сообщении.
Доверие Российской армии и гордость за военную мощь служат фундаментом для формирования активной гражданской позиции и осознания причастности к решению стоящих перед страной задач, отметили исследователи.
Так, 69% респондентов заявили, что чувствуют ответственность за свою страну, и выразили готовность экономить и ограничивать свои потребности ради ее защиты. Почти каждый второй (45%) выразил абсолютное согласие с этим утверждением.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.