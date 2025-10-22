https://crimea.ria.ru/20251022/chast-simferopolya-i-bolshoy-yalty-obestocheny-iz-za-avarii-1150346031.html

Часть Симферополя и Большой Ялты обесточены из-за аварии

Несколько центральных улиц Симферополя остались без электричества в среду из-за аварии на линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".

2025-10-22T11:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Несколько центральных улиц Симферополя остались без электричества в среду из-за аварии на линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."В Симферополе произошло аварийное отключение на линии", – сказано в сообщении."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".Кроме того, в Большой Ялте без электричества из-за аварии остались населенные пункты Гаспра, Курпаты, Ореанда, Ливадия. Включить свет обещают в течение трех часов.Утром в среду три населенных пункта в Джанкойском районе Крыма остались без света из-за аварийного отключения, также из-за ремонтно-восстановительных работ без света находятся жители более 40 улиц Белогорска.

