Часть Симферополя и Большой Ялты обесточены из-за аварии
Несколько центральных улиц Симферополя остались без электричества в среду из-за аварии на линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Несколько центральных улиц Симферополя остались без электричества в среду из-за аварии на линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."В Симферополе произошло аварийное отключение на линии", – сказано в сообщении."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".Кроме того, в Большой Ялте без электричества из-за аварии остались населенные пункты Гаспра, Курпаты, Ореанда, Ливадия. Включить свет обещают в течение трех часов.Утром в среду три населенных пункта в Джанкойском районе Крыма остались без света из-за аварийного отключения, также из-за ремонтно-восстановительных работ без света находятся жители более 40 улиц Белогорска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛАЗима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону
11:46 22.10.2025 (обновлено: 11:47 22.10.2025)