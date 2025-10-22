Рейтинг@Mail.ru
Часть Симферополя и Большой Ялты обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Часть Симферополя и Большой Ялты обесточены из-за аварии
Часть Симферополя и Большой Ялты обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Часть Симферополя и Большой Ялты обесточены из-за аварии
Несколько центральных улиц Симферополя остались без электричества в среду из-за аварии на линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Несколько центральных улиц Симферополя остались без электричества в среду из-за аварии на линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."В Симферополе произошло аварийное отключение на линии", – сказано в сообщении."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".Кроме того, в Большой Ялте без электричества из-за аварии остались населенные пункты Гаспра, Курпаты, Ореанда, Ливадия. Включить свет обещают в течение трех часов.Утром в среду три населенных пункта в Джанкойском районе Крыма остались без света из-за аварийного отключения, также из-за ремонтно-восстановительных работ без света находятся жители более 40 улиц Белогорска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛАЗима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону
Часть Симферополя и Большой Ялты обесточены из-за аварии

Часть Симферополя и несколько поселков под Ялтой обесточены из-за аварии

11:46 22.10.2025 (обновлено: 11:47 22.10.2025)
 
Электрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Несколько центральных улиц Симферополя остались без электричества в среду из-за аварии на линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"В Симферополе произошло аварийное отключение на линии", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что без энергоснабжения остались абоненты на улицах Воровского, Гаспринского, Киевской, Тургенева, Фрунзе, Битакской. Также под аварийное отключение попали переулок Смежный и прилегающие ко всем перечисленным улицы и переулки.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".
Кроме того, в Большой Ялте без электричества из-за аварии остались населенные пункты Гаспра, Курпаты, Ореанда, Ливадия. Включить свет обещают в течение трех часов.
Утром в среду три населенных пункта в Джанкойском районе Крыма остались без света из-за аварийного отключения, также из-за ремонтно-восстановительных работ без света находятся жители более 40 улиц Белогорска.
