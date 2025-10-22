https://crimea.ria.ru/20251022/buy-ekomonitoringa-razrabotkami-iz-sevastopolya-polzuyutsya-vo-vsem-mire-1150362066.html
Буй экомониторинга: разработками из Севастополя пользуются во всем мире
Севастопольские ученые и компании представили на форуме ряд перспективных проектов, демонстрирующих высокий научный и технологический потенциал региона. Многие из них уже вышли на международный уровень.По словам замгубернатора Марии Литовко, за последние пять лет Севастополь добился значительных результатов в укреплении внешнеэкономических связей.Особое внимание участников форума привлекли разработки, созданные в рамках научно-образовательного центра "МореАгроБиоТех". Компания с 2020 года стала крупнейшим поставщиком буев для экологического мониторинга. Поставки осуществляются не только в российские регионы, но и за рубеж – во Францию, Японию, США, Индию, Великобританию и Нидерланды. Всего реализовано 615 буев, из них 230 отправлены на экспорт.Кроме того, ученые Севастопольского государственного университета в рамках "МореАгроБиоТеха" и программы "Приоритет 2030" разработали линейку отечественных приборов для круглосуточного мониторинга морских акваторий, пресных водоемов и атмосферного воздуха. Собираемые в режиме 24/7 данные позволяют прогнозировать опасные погодные явления и экологические риски."Данная цифровая платформа включена в архитектуру первого в России блока "Экологическая безопасность" государственной информационной системы АПК "Безопасный город" Севастополя, а также заключено международное соглашение с индустриальным партнером из КНР о совместной реализации отдельных технологических решений в области цифровой экологии на территории провинции Шаньдун", – добавили в пресс-службе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Севастополь представил свои разработки на XIII Международном экспортном форуме "Сделано в России" – площадке для обсуждения ключевых направлений развития отечественного производства и продвижения российского экспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
Как подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин, интерес к форуму растет, а его география ежегодно расширяется.
"Сейчас здесь собрались представители уже около 100 государств, что говорит об очень высоком интересе к сотрудничеству с нашей страной", – отметил он.
Севастопольские ученые и компании представили на форуме ряд перспективных проектов, демонстрирующих высокий научный и технологический потенциал региона. Многие из них уже вышли на международный уровень.
По словам замгубернатора Марии Литовко, за последние пять лет Севастополь добился значительных результатов в укреплении внешнеэкономических связей.
"В 2024 году охват стран-партнеров увеличился более чем в 3,5 раза, а количество мероприятий, среди которых деловые встречи, образовательные, культурные и спортивные мероприятия, возросло более чем в 7 раз по сравнению с 2020 годом", – отметила она.
Особое внимание участников форума привлекли разработки, созданные в рамках научно-образовательного центра "МореАгроБиоТех". Компания с 2020 года стала крупнейшим поставщиком буев для экологического мониторинга. Поставки осуществляются не только в российские регионы, но и за рубеж – во Францию, Японию, США, Индию, Великобританию и Нидерланды. Всего реализовано 615 буев, из них 230 отправлены на экспорт.
Кроме того, ученые Севастопольского государственного университета в рамках "МореАгроБиоТеха" и программы "Приоритет 2030" разработали линейку отечественных приборов для круглосуточного мониторинга морских акваторий, пресных водоемов и атмосферного воздуха. Собираемые в режиме 24/7 данные позволяют прогнозировать опасные погодные явления и экологические риски.
"Данная цифровая платформа включена в архитектуру первого в России блока "Экологическая безопасность" государственной информационной системы АПК "Безопасный город" Севастополя, а также заключено международное соглашение с индустриальным партнером из КНР о совместной реализации отдельных технологических решений в области цифровой экологии на территории провинции Шаньдун", – добавили в пресс-службе.
