Буй экомониторинга: разработками из Севастополя пользуются во всем мире

Буй экомониторинга: разработками из Севастополя пользуются во всем мире

Севастополь представил свои разработки на XIII Международном экспортном форуме "Сделано в России"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Севастополь представил свои разработки на XIII Международном экспортном форуме "Сделано в России" – площадке для обсуждения ключевых направлений развития отечественного производства и продвижения российского экспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Как подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин, интерес к форуму растет, а его география ежегодно расширяется.Севастопольские ученые и компании представили на форуме ряд перспективных проектов, демонстрирующих высокий научный и технологический потенциал региона. Многие из них уже вышли на международный уровень.По словам замгубернатора Марии Литовко, за последние пять лет Севастополь добился значительных результатов в укреплении внешнеэкономических связей.Особое внимание участников форума привлекли разработки, созданные в рамках научно-образовательного центра "МореАгроБиоТех". Компания с 2020 года стала крупнейшим поставщиком буев для экологического мониторинга. Поставки осуществляются не только в российские регионы, но и за рубеж – во Францию, Японию, США, Индию, Великобританию и Нидерланды. Всего реализовано 615 буев, из них 230 отправлены на экспорт.Кроме того, ученые Севастопольского государственного университета в рамках "МореАгроБиоТеха" и программы "Приоритет 2030" разработали линейку отечественных приборов для круглосуточного мониторинга морских акваторий, пресных водоемов и атмосферного воздуха. Собираемые в режиме 24/7 данные позволяют прогнозировать опасные погодные явления и экологические риски."Данная цифровая платформа включена в архитектуру первого в России блока "Экологическая безопасность" государственной информационной системы АПК "Безопасный город" Севастополя, а также заключено международное соглашение с индустриальным партнером из КНР о совместной реализации отдельных технологических решений в области цифровой экологии на территории провинции Шаньдун", – добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Быстрая диагностика – в России создали новый тест на энтеровирусыИмпортозамещене IT-отрасли в России: когда перейдем на отечественные чипыЧем в Севастополе удивляют на ХXI Международном салоне изобретений

