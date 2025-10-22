https://crimea.ria.ru/20251022/bolshe-1200-zakladok-v-krymu-poymali-krasnodartsa-s-narkotikami-1150343475.html

Больше 1200 "закладок": в Крыму поймали краснодарца с наркотиками

Больше 1200 "закладок": в Крыму поймали краснодарца с наркотиками

2025-10-22T10:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Больше 1200 предполагаемых "закладок" обнаружили и изъяли в Крыму у 38-летнего приезжего из Краснодара. Мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в Крымском линейном управлении МВД России на транспорте.Мужчину остановили на объездной автодороге Симферополя. При осмотре транспортного средства в нише бардачка были обнаружены и изъяты семь полимерных пакетов, внутри которых находилось 340 свертков с кристаллическим веществом коричневого цвета.Экспертиза установила, что в четырех произвольно отобранных свертках находится наркотическое средство эфедрон, общей массой более 4 граммов, пояснили в МВД. Остальные 1226 свертков в настоящее время находятся на исследовании.Полицейские работали совместно с коллегами из республиканского отдельного спецбатальона ДПС.Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Ранее сообщалось, что больше четырех килограммов "синтетики" намеревался распространить 29-летний крымчанин на территории республики, за это мужчина проведет в колонии строгого режима 8,5 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина устроил наркопритон в сараеКонопля в ведре: на крымчанку завели дело за выращивание марихуаны1,5 тонны кокаина на 20 миллиардов нашли в порту Петербурга

