Атака на Крым: два БПЛА уничтожены над полуостровом и три над морем - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Атака на Крым: два БПЛА уничтожены над полуостровом и три над морем
Атака на Крым: два БПЛА уничтожены над полуостровом и три над морем
Атака на Крым: два БПЛА уничтожены над полуостровом и три над морем
Средства противовоздушной обороны утром в среду сбили над Крымом и Черным морем пять беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T11:30
2025-10-22T11:33
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны утром в среду сбили над Крымом и Черным морем пять беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны России. Кроме того, восемь БПЛА сбили над территорией Дагестана. Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи над Крымом, Черным и Азовским морями были уничтожены 10 беспилотников противника.
2025
Новости
атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, министерство обороны рф
Атака на Крым: два БПЛА уничтожены над полуостровом и три над морем

Над Крымом и Черным морем сбили еще пять беспилотников

11:30 22.10.2025 (обновлено: 11:33 22.10.2025)
 
© AP Photo Sebastian ApelСтрельбу из системы Patriot
Стрельбу из системы Patriot - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo Sebastian Apel
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны утром в среду сбили над Крымом и Черным морем пять беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны России.
"В период с 07:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над акваторией Черного моря, два – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Кроме того, восемь БПЛА сбили над территорией Дагестана.
Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи над Крымом, Черным и Азовским морями были уничтожены 10 беспилотников противника.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Атаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрымМинистерство обороны РФ
 
