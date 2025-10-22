https://crimea.ria.ru/20251022/ataka-na-krym-dva-bpla-unichtozheny-nad-poluostrovom-i-tri-nad-morem-1150345717.html
Атака на Крым: два БПЛА уничтожены над полуостровом и три над морем
Средства противовоздушной обороны утром в среду сбили над Крымом и Черным морем пять беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T11:30
2025-10-22T11:30
2025-10-22T11:33
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны утром в среду сбили над Крымом и Черным морем пять беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны России. Кроме того, восемь БПЛА сбили над территорией Дагестана. Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи над Крымом, Черным и Азовским морями были уничтожены 10 беспилотников противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, министерство обороны рф
Над Крымом и Черным морем сбили еще пять беспилотников
11:30 22.10.2025 (обновлено: 11:33 22.10.2025)