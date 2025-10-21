https://crimea.ria.ru/20251021/zhitel-novoy-kakhovki-pogib-pri-obstrele-vsu-1150321776.html

Житель Новой Каховки погиб при обстреле ВСУ

Житель Новой Каховки погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 21.10.2025

Житель Новой Каховки погиб при обстреле ВСУ

21.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Житель Новой Каховки Херсонской области погиб и еще один ранен в результате вражеского обстрела. Об этом сообщил врио главы администрации города Владимир Оганесов.У пострадавшего поражены оба коленных сустава, кисти рук к левая стопа. Ему оказывают всю необходимую медпомощь. 18 октября боевики ВСУ атаковали пункт временного размещения в Железном Порту Херсонской области. В результате погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя супруга. 17 октября при атаке ВСУ на жилые дома в Алешках погибли три человека, в том числе 10-летний ребенок. ВСУ регулярно бьют по мирной инфраструктуре новых и приграничных регионов РФ. За неделю, с 6 по 12 октября, от обстрелов украинских нацистов пострадали 104 мирных жителя: ранены 83 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек.

