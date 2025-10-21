https://crimea.ria.ru/20251021/vtb-vpervye-stal-generalnym-partnerom-zelenogo-festivalya-1150329746.html

ВТБ впервые стал генеральным партнером Зеленого фестиваля

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. ВТБ впервые стал генеральным партнером Зеленого фестиваля, который пройдет 25 октября на территории арт-кластера "Таврида" уже в третий раз, сообщает пресс-служба финансовой организации.Банк подготовил ряд активностей для молодежной и семейной аудитории. Все они направлены на привлечение внимания к природе Крымского полуострова и формирование бережного отношения к ней.Мероприятия ВТБ пройдут под слоганом "Ты есть будущее!", а локации будут оформлены в эстетике конструктивизма — популярного направления советского авангарда 1920-х годов, идеи которого близки банку: созидание, энергия, вера в прогресс и ответственность за общее будущее.Гости Зеленого фестиваля смогут принять участие в творческих мастер-классах, создании живого панно и отправить "послание в будущее" через интерактивный арт-объект. Участников ждут гвоздестояние и розыгрыш призов — IPhone 17 Pro и Play Station 5."ВТБ поддерживает инициативы, которые формируют осознанное отношение к природе и окружающей среде. Наш слоган "Ты есть будущее" отражает смысл участия банка в фестивале — вместе с крымчанами мы создаем пространство, где хочется жить и творить", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба.В рамках фестиваля волонтеры ВТБ присоединятся к масштабной акции по озеленению территории: они высадят 80 саженцев кипарисов, сосен, можжевельников и других растений.За два года проведения Зеленый фестиваль собрал 13,5 тысячи участников. В 2023 году жители и гости региона высадили 1,6 тысячи растений, а в 2024-м — свыше 3,5 тысячи. Согласно исследованию "Тавриды", 89% всех высаженных растений на текущий момент успешно приспособились к климатическим условиям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

