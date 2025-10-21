ВСУ атакуют Херсонщину – один человек погиб и пятеро ранены

https://crimea.ria.ru/20251021/vsu-atakuyut-khersonschinu--odin-chelovek-pogib-i-pyatero-raneny-1150331447.html
Один человек погиб и пятеро получили ранения при ударах ВСУ по мирным населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб и пятеро получили ранения при ударах ВСУ по мирным населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Еще один мирный житель, по данным губернатора, ранен в селе Виноградово Алешкинского округа. Его доставили в местную больницу.За сутки враг также обстреливал Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Кардашинку, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Лепетиху, Старую Збурьевку, Таврийск.ВСУ регулярно бьют по мирной инфраструктуре новых и приграничных регионов РФ. Ранее три человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли в Алешках при атаке ВСУ на жилые дома. В субботу в результате атаки украинских боевиков на пункт временного размещения в Железном Порту погибла семейная пара.
Один человек погиб и пятеро ранены при атаках ВСУ на Херсонскую область – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб и пятеро получили ранения при ударах ВСУ по мирным населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Новой Каховке обстрелы противника привели к гибели женщины 1959 года рождения. Пострадали четыре мирных жителя. Один человек госпитализирован в Каховскую ЦРБ, остальные получили медпомощь на месте", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Еще один мирный житель, по данным губернатора, ранен в селе Виноградово Алешкинского округа. Его доставили в местную больницу.
За сутки враг также обстреливал Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Кардашинку, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Лепетиху, Старую Збурьевку, Таврийск.
ВСУ регулярно бьют по мирной инфраструктуре новых и приграничных регионов РФ. Ранее три человека, в том числе 10-летний ребенок
, погибли в Алешках при атаке ВСУ на жилые дома. В субботу в результате атаки украинских боевиков на пункт временного размещения в Железном Порту погибла семейная пара.
