ВСУ атакуют Херсонщину – один человек погиб и пятеро ранены

2025-10-21T16:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб и пятеро получили ранения при ударах ВСУ по мирным населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Еще один мирный житель, по данным губернатора, ранен в селе Виноградово Алешкинского округа. Его доставили в местную больницу.За сутки враг также обстреливал Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Кардашинку, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Лепетиху, Старую Збурьевку, Таврийск.ВСУ регулярно бьют по мирной инфраструктуре новых и приграничных регионов РФ. Ранее три человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли в Алешках при атаке ВСУ на жилые дома. В субботу в результате атаки украинских боевиков на пункт временного размещения в Железном Порту погибла семейная пара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 мирных россиян стали жертвами атак ВСУ за неделюАтаки Киева: в ДНР ранены спасатели и подростокВСУ расстреляли пассажирский автобус в Горловке – ранены четыре человека

