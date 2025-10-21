https://crimea.ria.ru/20251021/v-sudake-startuet-otopitelnyy-sezon-1150325788.html

В Судаке стартует отопительный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Судаке с 21 октября начинается отопительный сезон. Тепло постепенно будет поступать в жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщил глава администрации Кирилл Чебышев.В Симферополе отопительный сезон стартовал 16 октября, сначала тепло подали в социальные объекты. Во вторник в управлении информполитики администрации Симферополя уточнили, что с 20 октября в крымской столице включено отопление в многоквартирных домах. Однако, поскольку режим пуско-наладки занимает определенное время, жилой фонд крымской столицы будет полностью обеспечен теплом в ближайшие два дня.На прошлой неделе сообщалось, что в Севастополе запускают систему отопления. Теплоноситель в городе-герое подают в дома и социальные объекты. Запас топлива полностью сформирован.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым пришли морозыКогда в Крыму включат отоплениеСначала школы и сады – в Ялте стартовал отопительный сезон

