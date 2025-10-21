Рейтинг@Mail.ru
В Судаке стартует отопительный сезон - РИА Новости Крым, 21.10.2025
В Судаке стартует отопительный сезон
В Судаке стартует отопительный сезон - РИА Новости Крым, 21.10.2025
В Судаке стартует отопительный сезон
В Судаке с 21 октября начинается отопительный сезон. Тепло постепенно будет поступать в жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Судаке с 21 октября начинается отопительный сезон. Тепло постепенно будет поступать в жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщил глава администрации Кирилл Чебышев.В Симферополе отопительный сезон стартовал 16 октября, сначала тепло подали в социальные объекты. Во вторник в управлении информполитики администрации Симферополя уточнили, что с 20 октября в крымской столице включено отопление в многоквартирных домах. Однако, поскольку режим пуско-наладки занимает определенное время, жилой фонд крымской столицы будет полностью обеспечен теплом в ближайшие два дня.На прошлой неделе сообщалось, что в Севастополе запускают систему отопления. Теплоноситель в городе-герое подают в дома и социальные объекты. Запас топлива полностью сформирован.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым пришли морозыКогда в Крыму включат отоплениеСначала школы и сады – в Ялте стартовал отопительный сезон
крым, судак, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, кирилл чебышев, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
В Судаке стартует отопительный сезон

В Судаке запускают отопление в жилые дома и социальные объекты - мэр

12:32 21.10.2025
 
© РИА Новости Крым
Подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Судаке с 21 октября начинается отопительный сезон. Тепло постепенно будет поступать в жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщил глава администрации Кирилл Чебышев.
"С сегодняшнего дня тепло постепенно будет поступать во все объекты жилого фонда и социальной сферы (школьные, дошкольные учреждения, учреждения культуры, объекты здравоохранения), подключенные к централизованной системе теплоснабжения", - написал он в Telegram.
В Симферополе отопительный сезон стартовал 16 октября, сначала тепло подали в социальные объекты. Во вторник в управлении информполитики администрации Симферополя уточнили, что с 20 октября в крымской столице включено отопление в многоквартирных домах. Однако, поскольку режим пуско-наладки занимает определенное время, жилой фонд крымской столицы будет полностью обеспечен теплом в ближайшие два дня.
На прошлой неделе сообщалось, что в Севастополе запускают систему отопления. Теплоноситель в городе-герое подают в дома и социальные объекты. Запас топлива полностью сформирован.
Лента новостейМолния