В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 21.10.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города.
2025-10-21T16:52
2025-10-21T16:52
2025-10-21T16:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Также закрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе закрыли рейд
Морской транспорт в Севастополе приостановил работу