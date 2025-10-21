https://crimea.ria.ru/20251021/v-sevastopole-vozobnovleno-dvizhenie-morskogo-transporta-1150334690.html
В Севастополе возобновлено движение морского транспорта
Катера и паромы вновь совершают рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь совершают рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт во вторник в 16:42. Ограничение действовало чуть больше часа. В это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
