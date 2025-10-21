Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе возобновлено движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251021/v-sevastopole-vozobnovleno-dvizhenie-morskogo-transporta-1150334690.html
В Севастополе возобновлено движение морского транспорта
В Севастополе возобновлено движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 21.10.2025
В Севастополе возобновлено движение морского транспорта
Катера и паромы вновь совершают рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T17:49
2025-10-21T17:49
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_0:55:1754:1042_1920x0_80_0_0_7748a90e1dfa6f4779e7c933e0b6d50f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь совершают рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт во вторник в 16:42. Ограничение действовало чуть больше часа. В это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_18:0:1671:1240_1920x0_80_0_0_7daa6d3ddf6a6d3ff8ba21b320dbe9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, логистика
В Севастополе возобновлено движение морского транспорта

В Севастополе открыли рейд

17:49 21.10.2025
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь совершают рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Рейд был закрыт во вторник в 16:42. Ограничение действовало чуть больше часа. В это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортОбщественный транспортМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяНовости СевастополяЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22Крымский мост сейчас: обстановка после запуска движения
18:10Верховный суд уточнил правила списания долгов семей погибших бойцов СВО
17:51Крымский мост открыт
17:49В Севастополе возобновлено движение морского транспорта
17:38Блогера-иноагента Варламова* внесли в список террористов и экстремистов
17:26Мотоциклист погиб в столкновении с автопоездом на трассе М-4 "Дон"
17:15В Севастополе отменили воздушную тревогу
17:08Под Симферополем сгорел частный дом
16:56Воздушная тревога объявлена в Севастополе
16:52В Севастополе закрыли рейд
16:50В Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городов
16:42Крымский мост закрыт
16:23ВСУ атакуют Херсонщину – один человек погиб и пятеро ранены
16:13Пример преданного служения Отечеству: Путин поздравил Михалкова с юбилеем
15:47Парламент Украины одобрил увеличение расходов на оборону в этом году
15:20ВТБ впервые стал генеральным партнером Зеленого фестиваля
15:09Земля за пять миллионов: в Севастополе сорвали аферу с участием чиновницы
14:58"Крымтроллейбус" бьет рекорды: перевезено 80 миллионов пассажиров
14:46Добровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВО
14:24В России ввели штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону
Лента новостейМолния