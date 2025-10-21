Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе утонули три человека - РИА Новости Крым, 21.10.2025
В Севастополе утонули три человека
В Севастополе утонули три человека - РИА Новости Крым, 21.10.2025
В Севастополе утонули три человека
Случаев гибели на воде в Севастополе в этом купальном сезоне стало втрое меньше, а спасенных – вдвое больше. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T22:09
2025-10-21T22:09
севастополь
мчс севастополя
общество
черное море
происшествия
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/09/1149311718_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fd5aa744c8ee60dd54147bbd6a9c6a37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Случаев гибели на воде в Севастополе в этом купальном сезоне стало втрое меньше, а спасенных – вдвое больше. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Все происшествия со смертельным исходом связаны с купанием в неустановленных местах, в двух случаях – в алкогольном опьянении, уточнили спасатели.По данным ведомства, спасены 10 человек. В прошлом году спасателям удалось вытащить из воды троих.В Крыму по состоянию на 5 сентября с начала этого года на водных объектах произошло 30 происшествий, в которых погибли 20 человек, сообщал ранее начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов. Только в сентябре в республике утонули восемь человек. Все случаи произошли во время шторма, сообщал заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасный отдых – советы МЧС России в КрымуСмертельный прыжок со скалы – в Алупке найдено еще одно тело15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище
севастополь
черное море
севастополь, мчс севастополя, общество, черное море, происшествия, новости севастополя
В Севастополе утонули три человека

В Севастополе за купальный сезон утонули в море три человека и спасены десять

22:09 21.10.2025
 
© ГУ МЧС России и городу СевастополюСпасатели проверяют маломерные суда в Балаклаве
Спасатели проверяют маломерные суда в Балаклаве
© ГУ МЧС России и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Случаев гибели на воде в Севастополе в этом купальном сезоне стало втрое меньше, а спасенных – вдвое больше. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Все происшествия со смертельным исходом связаны с купанием в неустановленных местах, в двух случаях – в алкогольном опьянении, уточнили спасатели.
"Купальный сезон в нашем регионе продлился с 15 июня по 15 октября, на месяц дольше, чем в прошлые годы. За это время случилось шесть происшествий на воде – это на четыре меньше, чем в прошлом году, к сожалению, погибло три гражданина, этот печальный показатель с прошлого года снизился втрое", - проинформировали в МЧС.
По данным ведомства, спасены 10 человек. В прошлом году спасателям удалось вытащить из воды троих.
В Крыму по состоянию на 5 сентября с начала этого года на водных объектах произошло 30 происшествий, в которых погибли 20 человек, сообщал ранее начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов.
Только в сентябре в республике утонули восемь человек. Все случаи произошли во время шторма, сообщал заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Безопасный отдых – советы МЧС России в Крыму
Смертельный прыжок со скалы – в Алупке найдено еще одно тело
15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище
 
СевастопольМЧС СевастополяОбществоЧерное мореПроисшествияНовости Севастополя
 
