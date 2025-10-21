https://crimea.ria.ru/20251021/v-sevastopole-utonuli-tri-cheloveka-1150326256.html

В Севастополе утонули три человека

В Севастополе утонули три человека - РИА Новости Крым, 21.10.2025

В Севастополе утонули три человека

Случаев гибели на воде в Севастополе в этом купальном сезоне стало втрое меньше, а спасенных – вдвое больше. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 21.10.2025

2025-10-21T22:09

2025-10-21T22:09

2025-10-21T22:09

севастополь

мчс севастополя

общество

черное море

происшествия

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/09/1149311718_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fd5aa744c8ee60dd54147bbd6a9c6a37.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Случаев гибели на воде в Севастополе в этом купальном сезоне стало втрое меньше, а спасенных – вдвое больше. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Все происшествия со смертельным исходом связаны с купанием в неустановленных местах, в двух случаях – в алкогольном опьянении, уточнили спасатели.По данным ведомства, спасены 10 человек. В прошлом году спасателям удалось вытащить из воды троих.В Крыму по состоянию на 5 сентября с начала этого года на водных объектах произошло 30 происшествий, в которых погибли 20 человек, сообщал ранее начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов. Только в сентябре в республике утонули восемь человек. Все случаи произошли во время шторма, сообщал заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасный отдых – советы МЧС России в КрымуСмертельный прыжок со скалы – в Алупке найдено еще одно тело15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище

севастополь

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мчс севастополя, общество, черное море, происшествия, новости севастополя