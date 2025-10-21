В Севастополе утонули три человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Случаев гибели на воде в Севастополе в этом купальном сезоне стало втрое меньше, а спасенных – вдвое больше. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Все происшествия со смертельным исходом связаны с купанием в неустановленных местах, в двух случаях – в алкогольном опьянении, уточнили спасатели.
"Купальный сезон в нашем регионе продлился с 15 июня по 15 октября, на месяц дольше, чем в прошлые годы. За это время случилось шесть происшествий на воде – это на четыре меньше, чем в прошлом году, к сожалению, погибло три гражданина, этот печальный показатель с прошлого года снизился втрое", - проинформировали в МЧС.
По данным ведомства, спасены 10 человек. В прошлом году спасателям удалось вытащить из воды троих.
В Крыму по состоянию на 5 сентября с начала этого года на водных объектах произошло 30 происшествий, в которых погибли 20 человек, сообщал ранее начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов.
Только в сентябре в республике утонули восемь человек. Все случаи произошли во время шторма, сообщал заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.
