В Севастополе продлили прием заявлений на "школьные" выплаты - РИА Новости Крым, 21.10.2025
В Севастополе продлили прием заявлений на "школьные" выплаты
В Севастополе продлили прием заявлений на "школьные" выплаты - РИА Новости Крым, 21.10.2025
В Севастополе продлили прием заявлений на "школьные" выплаты
В Севастополе продлили прием заявлений на единовременные выплаты на школьников для семей, которым ранее отказали в выплате из-за технических ошибок. Об этом... РИА Новости Крым, 21.10.2025
севастополь
общество
дети
соцзащита
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
новости севастополя
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111398/37/1113983735_0:575:1599:1474_1920x0_80_0_0_630fc80c855ae5c25d77acc873abd842.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе продлили прием заявлений на единовременные выплаты на школьников для семей, которым ранее отказали в выплате из-за технических ошибок. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Всего, по его словам, единовременную выплату в пять тысяч рублей получили более 80 тысяч севастопольских детей."На сегодня в департамент труда и социальной защиты поступило заявлений на 80 497 детей, выплаты проведены на 80 129 детей на сумму более 400 миллионов рублей. По оставшимся 368 заявлениям, по которым пришел отказ из банков, родители смогут подать их повторно в установленный срок", – проинформировал глава региона.Севастопольские семьи с детьми до 18 лет в этом году получают единовременную выплату в размере пять тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки к новому учебному году. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства города 22 августа. Как сообщалось, подать заявление можно через Госуслуги, а также в отделениях МФЦ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контрактуВ Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособиеСнижение выплат опекунам в Крыму – как будет работать закон
севастополь
Новости
севастополь, общество, дети, соцзащита, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, новости севастополя, михаил развожаев
В Севастополе продлили прием заявлений на "школьные" выплаты

В Севастополе продлили прием заявлений на единовременные выплаты для школьников

12:22 21.10.2025 (обновлено: 12:23 21.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе продлили прием заявлений на единовременные выплаты на школьников для семей, которым ранее отказали в выплате из-за технических ошибок. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Изначально мы планировали, что прием заявлений продлится до 1 октября. На одном из заседаний правительства я принял решение, что еще полтора месяца заявления смогут подавать те родители, которым отказали в выплате из-за технических ошибок. Прием повторных заявлений для таких семей продолжится до 15 ноября", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Всего, по его словам, единовременную выплату в пять тысяч рублей получили более 80 тысяч севастопольских детей.
"На сегодня в департамент труда и социальной защиты поступило заявлений на 80 497 детей, выплаты проведены на 80 129 детей на сумму более 400 миллионов рублей. По оставшимся 368 заявлениям, по которым пришел отказ из банков, родители смогут подать их повторно в установленный срок", – проинформировал глава региона.
Севастопольские семьи с детьми до 18 лет в этом году получают единовременную выплату в размере пять тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки к новому учебному году. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства города 22 августа. Как сообщалось, подать заявление можно через Госуслуги, а также в отделениях МФЦ.
СевастопольОбществодетиСоцзащитаВыплаты и компенсацииПособия и выплатыНовости СевастополяМихаил Развожаев
 
Лента новостейМолния