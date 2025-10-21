https://crimea.ria.ru/20251021/v-sevastopole-povtorno-zakryli-reyd-1150339557.html

В Севастополе повторно закрыли рейд

В Севастополе вечером во вторник остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морской транспорт в городе останавливают второй раз за день. В первый раз рейд был закрыт во вторник в 16:42. Ограничение действовало чуть больше часа. В это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога.Для горожан организовали компенсационные маршруты – автобусы будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова.О причинах остановки морского сообщения не говорится.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

