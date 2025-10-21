Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе повторно закрыли рейд - РИА Новости Крым, 21.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251021/v-sevastopole-povtorno-zakryli-reyd-1150339557.html
В Севастополе повторно закрыли рейд
В Севастополе повторно закрыли рейд - РИА Новости Крым, 21.10.2025
В Севастополе повторно закрыли рейд
В Севастополе вечером во вторник остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морской транспорт в городе останавливают второй раз за день. В первый раз рейд был закрыт во вторник в 16:42. Ограничение действовало чуть больше часа. В это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога.Для горожан организовали компенсационные маршруты – автобусы будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова.О причинах остановки морского сообщения не говорится.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
Новости
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, логистика
В Севастополе повторно закрыли рейд

В Севастополе второй раз за день закрыли рейд

23:30 21.10.2025 (обновлено: 23:34 21.10.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Морской транспорт в городе останавливают второй раз за день. В первый раз рейд был закрыт во вторник в 16:42. Ограничение действовало чуть больше часа. В это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Для горожан организовали компенсационные маршруты – автобусы будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова.
О причинах остановки морского сообщения не говорится.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния