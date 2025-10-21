https://crimea.ria.ru/20251021/v-sevastopole-desheveyut-myaso-i-svezhie-ovoschi-1150310466.html

В Севастополе дешевеют мясо и свежие овощи

В Севастополе дешевеют мясо и свежие овощи - РИА Новости Крым, 20.10.2025

В Севастополе дешевеют мясо и свежие овощи

В Севастополе снизились цены на свинину и курицу, также подешевели огурцы и капуста, сообщает в понедельник пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 20.10.2025

2025-10-21T06:02

2025-10-21T06:02

2025-10-20T15:27

цены в крыму

севастополь

новости севастополя

продукты

экономика крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119271251_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8a08824a0c4dbbea00d4dfd796165307.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на свинину и курицу, также подешевели огурцы и капуста, сообщает в понедельник пресс-служба правительства города."Цены снизились на свинину, охлажденную и мороженную курицу, свежие огурцы, капусту и морковь. Наблюдаем также незначительное повышение стоимости яиц, помидоров, картофеля и лука", – говорится в сообщении.Уточняется, что ажиотажного спроса, дефицита или "вымывания" товаров с прилавков в городе нет, ситуация остается спокойной и контролируемой. Рынок демонстрирует устойчивую и сбалансированную ситуацию, товарные запасы находятся в достаточном объеме. 122 торговых объекта города продолжают сохранять минимальные наценки на товары в рамках Меморандума о взаимопонимании с местными властями."Особое место в политике ценовой стабильности занимает хлеб. По итогам переговоров с крупнейшим местным производителем с 2022 года в регионе зафиксированы цены на два популярных сорта "Дарницкий" и "Формовой" – по 20 рублей за буханку при сохранении веса и состава", – добавили в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнение"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимойВ Севастополе дешевеет мороженая рыба и растет цена на свинину

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены в крыму, севастополь, новости севастополя, продукты, экономика крыма