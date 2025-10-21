Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе дешевеют мясо и свежие овощи
В Севастополе дешевеют мясо и свежие овощи
В Севастополе снизились цены на свинину и курицу, также подешевели огурцы и капуста, сообщает в понедельник пресс-служба правительства города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на свинину и курицу, также подешевели огурцы и капуста, сообщает в понедельник пресс-служба правительства города."Цены снизились на свинину, охлажденную и мороженную курицу, свежие огурцы, капусту и морковь. Наблюдаем также незначительное повышение стоимости яиц, помидоров, картофеля и лука", – говорится в сообщении.Уточняется, что ажиотажного спроса, дефицита или "вымывания" товаров с прилавков в городе нет, ситуация остается спокойной и контролируемой. Рынок демонстрирует устойчивую и сбалансированную ситуацию, товарные запасы находятся в достаточном объеме. 122 торговых объекта города продолжают сохранять минимальные наценки на товары в рамках Меморандума о взаимопонимании с местными властями."Особое место в политике ценовой стабильности занимает хлеб. По итогам переговоров с крупнейшим местным производителем с 2022 года в регионе зафиксированы цены на два популярных сорта "Дарницкий" и "Формовой" – по 20 рублей за буханку при сохранении веса и состава", – добавили в пресс-службе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на свинину и курицу, также подешевели огурцы и капуста, сообщает в понедельник пресс-служба правительства города.
"Цены снизились на свинину, охлажденную и мороженную курицу, свежие огурцы, капусту и морковь. Наблюдаем также незначительное повышение стоимости яиц, помидоров, картофеля и лука", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ажиотажного спроса, дефицита или "вымывания" товаров с прилавков в городе нет, ситуация остается спокойной и контролируемой. Рынок демонстрирует устойчивую и сбалансированную ситуацию, товарные запасы находятся в достаточном объеме. 122 торговых объекта города продолжают сохранять минимальные наценки на товары в рамках Меморандума о взаимопонимании с местными властями.
"Особое место в политике ценовой стабильности занимает хлеб. По итогам переговоров с крупнейшим местным производителем с 2022 года в регионе зафиксированы цены на два популярных сорта "Дарницкий" и "Формовой" – по 20 рублей за буханку при сохранении веса и состава", – добавили в пресс-службе.
