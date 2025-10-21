https://crimea.ria.ru/20251021/v-rossii-vveli-shtrafy-za-narushenie-podgotovki-k-otopitelnomu-sezonu-1150328296.html

В России ввели штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, усиливающий ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что документ призван навести порядок в этой сфере и добиться устранения нарушений, привлекая виновных к ответственности.Он отметил, что в домах, школах, детских садах, больницах должно быть тепло. Для этого ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами.

