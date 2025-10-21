Рейтинг@Mail.ru
В России ввели штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону
В России ввели штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону
В России ввели штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, усиливающий ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что документ призван навести порядок в этой сфере и добиться устранения нарушений, привлекая виновных к ответственности.Он отметил, что в домах, школах, детских садах, больницах должно быть тепло. Для этого ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами.
Новости
россия, государственная дума рф, штрафы, жкх, отопительный сезон, новости
Подготовка к отопительному сезону
Подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, усиливающий ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Закон, повышающий ответственность за подготовку к отопительному сезону, принят. Им вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду, в том числе: для юридических лиц – до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что документ призван навести порядок в этой сфере и добиться устранения нарушений, привлекая виновных к ответственности.
Он отметил, что в домах, школах, детских садах, больницах должно быть тепло. Для этого ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами.
