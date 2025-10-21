Рейтинг@Mail.ru
В Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городов - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251021/v-krym-na-novyy-god-skolko-poezdov-budut-khodit-i-iz-kakikh-gorodov-1150332140.html
В Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городов
В Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городов - РИА Новости Крым, 21.10.2025
В Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городов
Больше 100 тысяч пассажиров забронировали билеты на поезда в Крым на новогодние праздники. Из них – 4 тысячи человек встретят 1 января в пути. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T16:50
2025-10-21T16:42
эксклюзивы риа новости крым
новый год в крыму
поезд "таврия"
железные дороги крыма
гранд сервис экспресс
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143324422_32:0:1952:1080_1920x0_80_0_0_f8f8999c984aa9028c71f60cfe2664f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Больше 100 тысяч пассажиров забронировали билеты на поезда в Крым на новогодние праздники. Из них – 4 тысячи человек встретят 1 января в пути. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Поезда в Крым на каникулыПомимо десяти круглогодичных поездов, с 25 декабря по 13 января перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" назначил два ежедневных поезда: Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Симферополь. Кроме того, перед Новым годом в расписание вернется поезд № 97/98 Москва – Симферополь. В первый рейс после перерыва он отправится из Симферополя 20 декабря 2025 года, из Москвы – 22 декабря 2025 года.Таким образом, на время зимних праздников полуостров Крым и материковую часть России свяжут 12 поездов "Таврия". Это пять ежедневных поездов из Москвы, в их числе фирменный поезд "Таврия Экспресс", три – из Санкт-Петербурга и по одному составу из Омска, Перми, Адлера Кисловодска.Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий стали:· Москва – Симферополь· Москва – Владиславовка· Москва – Севастополь.Новый год в поездеНа данный момент на рейсы, которые будут находиться в пути в ночь с 31 декабря на 1 января, приобретено 4 тысячи билетов.Пассажиры, которые поедут на поезде "Таврия Экспресс" из Москвы в Симферополь, смогут зажечь бенгальские свечи на платформе. В 00 часов 00 минут 1 января 2026 года поезд №28 будет стоять на вокзале Ростова-на-Дону во время плановой остановки.Накануне сообщалось, что поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" в сообщении с Крымом и Севастополе перешли на движение по зимнему графику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздникиПеред новым годом добавится еще один поезд из Москвы в СимферопольКак в Крыму изменится работа автобусов и станций в осенне-зимний период
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143324422_272:0:1712:1080_1920x0_80_0_0_b1f7a9e163ce353d1dec8bab62fe2159.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год в крыму, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, новости крыма, крым
В Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городов

Больше 100 тысяч россиян забронировали ж/д билеты в Крым на Новый год

16:50 21.10.2025
 
© РИА Новости КрымНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Больше 100 тысяч пассажиров забронировали билеты на поезда в Крым на новогодние праздники. Из них – 4 тысячи человек встретят 1 января в пути. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".

"На период новогодних праздников – с 26 декабря по 11 января – продано 107 тысяч билетов в поезда "Гранд Сервис Экспресс". По сравнению с прошлым годом наблюдается рост покупательской активности на 19%", – привели статистику в пресс-службе компании по данным на 20 октября.

Поезда в Крым на каникулы

Помимо десяти круглогодичных поездов, с 25 декабря по 13 января перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" назначил два ежедневных поезда: Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Симферополь. Кроме того, перед Новым годом в расписание вернется поезд № 97/98 Москва – Симферополь. В первый рейс после перерыва он отправится из Симферополя 20 декабря 2025 года, из Москвы – 22 декабря 2025 года.
Таким образом, на время зимних праздников полуостров Крым и материковую часть России свяжут 12 поездов "Таврия". Это пять ежедневных поездов из Москвы, в их числе фирменный поезд "Таврия Экспресс", три – из Санкт-Петербурга и по одному составу из Омска, Перми, Адлера Кисловодска.
Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий стали:
· Москва – Симферополь
· Москва – Владиславовка
· Москва – Севастополь.

Новый год в поезде

На данный момент на рейсы, которые будут находиться в пути в ночь с 31 декабря на 1 января, приобретено 4 тысячи билетов.
"В новогоднюю ночь вагоны-рестораны работают не до привычных 23.00, а до 02.00. Традиционно мы предложим пассажирам специальное сезонное зимнее меню, а также новогоднее спецпредложение. Также будут проходить различные конкурсы", – добавили в "Гранд Сервис Экспресс".
Пассажиры, которые поедут на поезде "Таврия Экспресс" из Москвы в Симферополь, смогут зажечь бенгальские свечи на платформе. В 00 часов 00 минут 1 января 2026 года поезд №28 будет стоять на вокзале Ростова-на-Дону во время плановой остановки.
Накануне сообщалось, что поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" в сообщении с Крымом и Севастополе перешли на движение по зимнему графику.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
12 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздники
Перед новым годом добавится еще один поезд из Москвы в Симферополь
Как в Крыму изменится работа автобусов и станций в осенне-зимний период
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовый год в КрымуПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаГранд Сервис ЭкспрессНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22Крымский мост сейчас: обстановка после запуска движения
18:10Верховный суд уточнил правила списания долгов семей погибших бойцов СВО
17:51Крымский мост открыт
17:49В Севастополе возобновлено движение морского транспорта
17:38Блогера-иноагента Варламова* внесли в список террористов и экстремистов
17:26Мотоциклист погиб в столкновении с автопоездом на трассе М-4 "Дон"
17:15В Севастополе отменили воздушную тревогу
17:08Под Симферополем сгорел частный дом
16:56Воздушная тревога объявлена в Севастополе
16:52В Севастополе закрыли рейд
16:50В Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городов
16:42Крымский мост закрыт
16:23ВСУ атакуют Херсонщину – один человек погиб и пятеро ранены
16:13Пример преданного служения Отечеству: Путин поздравил Михалкова с юбилеем
15:47Парламент Украины одобрил увеличение расходов на оборону в этом году
15:20ВТБ впервые стал генеральным партнером Зеленого фестиваля
15:09Земля за пять миллионов: в Севастополе сорвали аферу с участием чиновницы
14:58"Крымтроллейбус" бьет рекорды: перевезено 80 миллионов пассажиров
14:46Добровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВО
14:24В России ввели штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону
Лента новостейМолния