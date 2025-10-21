https://crimea.ria.ru/20251021/v-krym-na-novyy-god-skolko-poezdov-budut-khodit-i-iz-kakikh-gorodov-1150332140.html

В Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городов

В Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городов - РИА Новости Крым, 21.10.2025

В Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городов

Больше 100 тысяч пассажиров забронировали билеты на поезда в Крым на новогодние праздники. Из них – 4 тысячи человек встретят 1 января в пути. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 21.10.2025

2025-10-21T16:50

2025-10-21T16:50

2025-10-21T16:42

эксклюзивы риа новости крым

новый год в крыму

поезд "таврия"

железные дороги крыма

гранд сервис экспресс

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143324422_32:0:1952:1080_1920x0_80_0_0_f8f8999c984aa9028c71f60cfe2664f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Больше 100 тысяч пассажиров забронировали билеты на поезда в Крым на новогодние праздники. Из них – 4 тысячи человек встретят 1 января в пути. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Поезда в Крым на каникулыПомимо десяти круглогодичных поездов, с 25 декабря по 13 января перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" назначил два ежедневных поезда: Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Симферополь. Кроме того, перед Новым годом в расписание вернется поезд № 97/98 Москва – Симферополь. В первый рейс после перерыва он отправится из Симферополя 20 декабря 2025 года, из Москвы – 22 декабря 2025 года.Таким образом, на время зимних праздников полуостров Крым и материковую часть России свяжут 12 поездов "Таврия". Это пять ежедневных поездов из Москвы, в их числе фирменный поезд "Таврия Экспресс", три – из Санкт-Петербурга и по одному составу из Омска, Перми, Адлера Кисловодска.Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий стали:· Москва – Симферополь· Москва – Владиславовка· Москва – Севастополь.Новый год в поездеНа данный момент на рейсы, которые будут находиться в пути в ночь с 31 декабря на 1 января, приобретено 4 тысячи билетов.Пассажиры, которые поедут на поезде "Таврия Экспресс" из Москвы в Симферополь, смогут зажечь бенгальские свечи на платформе. В 00 часов 00 минут 1 января 2026 года поезд №28 будет стоять на вокзале Ростова-на-Дону во время плановой остановки.Накануне сообщалось, что поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" в сообщении с Крымом и Севастополе перешли на движение по зимнему графику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздникиПеред новым годом добавится еще один поезд из Москвы в СимферопольКак в Крыму изменится работа автобусов и станций в осенне-зимний период

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год в крыму, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, новости крыма, крым