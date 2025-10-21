Рейтинг@Mail.ru
В домах Симферополя начали включать отопление - РИА Новости Крым, 21.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251021/v-domakh-simferopolya-nachali-vklyuchat-otoplenie-1150324376.html
В домах Симферополя начали включать отопление
В домах Симферополя начали включать отопление - РИА Новости Крым, 21.10.2025
В домах Симферополя начали включать отопление
С 20 октября в Симферополе включено отопление в многоквартирных домах, поскольку режим пуско-наладки занимает определенное время, жилой фонд крымской столицы... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. С 20 октября в Симферополе включено отопление в многоквартирных домах, поскольку режим пуско-наладки занимает определенное время, жилой фонд крымской столицы будет полностью обеспечен теплом в ближайшие два дня. Об этом РИА Новости Крым сообщили в управлении информполитики администрации Симферополя.Городские власти также отметили, что запуск тепла происходит не одномоментно, требуется определенное время для прогрева теплоносителя, наполнения и развоздушивания систем. Поэтому в ряд домов тепло не пришло сразу."Есть проблемные дома, по ним вопросы оперативно решаются. Планируем, что в течение двух дней все дома в городе будут с теплом", - добавили в управлении.В Симферополе отопительный сезон стартовал 16 октября, сначала тепло подали в социальные объекты.
В домах Симферополя начали включать отопление

В Симферополе начали включать отопление в многоквартирных домах

11:15 21.10.2025 (обновлено: 11:17 21.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. С 20 октября в Симферополе включено отопление в многоквартирных домах, поскольку режим пуско-наладки занимает определенное время, жилой фонд крымской столицы будет полностью обеспечен теплом в ближайшие два дня. Об этом РИА Новости Крым сообщили в управлении информполитики администрации Симферополя.
"В Симферополе подача тепла в дома началась вчера, 20 октября. Все коммунальщики в усиленном режиме проводят пусконаладочные работы. Во многих МКД уже есть тепло, соответствующая информация поступает от председателей советов домов", - рассказали в администрации.
Городские власти также отметили, что запуск тепла происходит не одномоментно, требуется определенное время для прогрева теплоносителя, наполнения и развоздушивания систем. Поэтому в ряд домов тепло не пришло сразу.
"Есть проблемные дома, по ним вопросы оперативно решаются. Планируем, что в течение двух дней все дома в городе будут с теплом", - добавили в управлении.
В Симферополе отопительный сезон стартовал 16 октября, сначала тепло подали в социальные объекты.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодам
В Крыму к зиме отремонтировали 170 км газоводов
Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону
 
