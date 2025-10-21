https://crimea.ria.ru/20251021/v-domakh-simferopolya-nachali-vklyuchat-otoplenie-1150324376.html

В домах Симферополя начали включать отопление

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. С 20 октября в Симферополе включено отопление в многоквартирных домах, поскольку режим пуско-наладки занимает определенное время, жилой фонд крымской столицы будет полностью обеспечен теплом в ближайшие два дня. Об этом РИА Новости Крым сообщили в управлении информполитики администрации Симферополя.Городские власти также отметили, что запуск тепла происходит не одномоментно, требуется определенное время для прогрева теплоносителя, наполнения и развоздушивания систем. Поэтому в ряд домов тепло не пришло сразу."Есть проблемные дома, по ним вопросы оперативно решаются. Планируем, что в течение двух дней все дома в городе будут с теплом", - добавили в управлении.В Симферополе отопительный сезон стартовал 16 октября, сначала тепло подали в социальные объекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодамВ Крыму к зиме отремонтировали 170 км газоводовВо сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону

