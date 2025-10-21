https://crimea.ria.ru/20251021/strelyavshemu-v-slovatskogo-premera-fitso-vynesli-prigovor-1150323977.html

Стрелявшему в словацкого премьера Фицо вынесли приговор

Суд приговорил 72-летнего Юрая Цинтулу, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае прошлого года, к 21 году лишения свободы. Об этом

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Суд приговорил 72-летнего Юрая Цинтулу, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае прошлого года, к 21 году лишения свободы. Об этом сообщает агентство Aktuality."Юрай Цинтула признан виновным в совершении особо тяжкого преступления - теракта, постановил сенат Специализированного уголовного суда. Он был приговорен к 21 году лишения свободы", - говорится в сообщении.Как отмечает издание, рассматривавшие дело судьи не поверили, что стрелявший хотел только ранить премьер-министра, а не убить его, поскольку в день убийства у него были при себе два полных магазина, и он нажал на спусковой крючок даже после того, как на него бросились охранники.Суд принял сторону обвинения, настаивавшего на том, что совершенное Цинтулой преступление является терактом, а не нападением на государственного служащего, на чем настаивала защита.Приговор не вступил в законную силу, и защита, скорее всего, подаст апелляцию в Верховный суд, добавляет агентство.Покушение на ФицоПокушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлов. После выездного заседания правительства политик вышел к приветствовавшим его людям, где из толпы в него выстрелили несколько раз.Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость и попал в операционную в критическом для жизни состоянии. Известно, что врачи долго не могли остановить кровь, и он перенес сложную операцию. Причем сведения о состоянии словацкого премьера на протяжении всего минувшего дня после покушения были весьма противоречивые.Утром 16 мая замминистра охраны окружающей среды Словакии Филип Куфф сообщил, что "состояние премьера после покушения оценивается как стабильное". Впоследствии врачи провели Фицо повторную операцию.Стрелявший в Фицо мужчина был задержан полицией на месте, им оказался 71-летний местный писатель Юрай Цинтула. Он объяснил свой поступок несогласием с политикой властей. Позднее дело о покушении переквалифицировали в теракт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

