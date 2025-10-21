https://crimea.ria.ru/20251021/sdelano-v-rossii-kak-podderzhivayut-otechestvennyy-biznes-1150335622.html
"Сделано в России": как поддерживают отечественный бизнес
"Сделано в России": как поддерживают отечественный бизнес - РИА Новости Крым, 21.10.2025
"Сделано в России": как поддерживают отечественный бизнес
21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Для отечественного бизнеса в России разработан и действует ряд программ, направленных на поддержку и развитие предпринимательства и конкуренции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса после участия в форуме "Сделано в России"."Необходимо помогать отечественному бизнесу. Формировать среду, в которой удобно создавать и реализовывать проекты. И наличие равных условий предпринимательства – одна из фундаментальных составляющих успеха", – сказано в тексте вступительной речи Мишустина.Он отметил, что после двух лет форсированного роста выпуск обрабатывающего сектора увеличился почти на 20%. В текущем году темпы немного снизились, по итогам восьми месяцев составили 3,2%. Основной вклад вносит машиностроение, где цифры приблизились к 11%.Кроме того, правительству РФ в рамках реализация национального плана развития конкуренции, рассчитанного на 2021-2025 годы, удалось добиться кратного снижения наценок на товары "первой цены" в рамках действующего национального плана развития конкуренции, указал Мишустин.Недавно правительством РФ утвержден новый план. Он рассчитан на период до 2030 года и нацелен на содействие в достижении национальных целей, которые определил президент.Действует также проект "Развитие конкуренции". Его главная задача – формирование эффективной системы в этой сфере на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном."Сделать предстоит еще многое. Важно добиваться того, чтобы инструменты государственной политики стимулировали бизнес к внедрению современных, инновационных методов работы", – подчеркнул вице-премьер.На международном направлении Россия занимается сближением таможенных систем управления рисками в государствах, которые входят в ЕАЭС. А также правил в других областях контрольно-надзорной деятельности.По мнению председателя правительства, важно создавать для участников рынка конкурентные возможности, двигаться по всей цепочке. От контроля легальности ввоза товаров и формирования справедливой входной стоимости до прозрачности всех денежных операций в России, вне зависимости от формы их совершения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Для отечественного бизнеса в России разработан и действует ряд программ, направленных на поддержку и развитие предпринимательства и конкуренции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса после участия в форуме "Сделано в России".
"Необходимо помогать отечественному бизнесу. Формировать среду, в которой удобно создавать и реализовывать проекты. И наличие равных условий предпринимательства – одна из фундаментальных составляющих успеха", – сказано в тексте вступительной речи Мишустина.
Он отметил, что после двух лет форсированного роста выпуск обрабатывающего сектора увеличился почти на 20%. В текущем году темпы немного снизились, по итогам восьми месяцев составили 3,2%. Основной вклад вносит машиностроение, где цифры приблизились к 11%.
"Двузначные показатели фиксируются и в таких технологичных сферах, как компьютеры, электроника и оптика, лекарственные средства и медицинские материалы. Рост экономики в целом также поддерживают строительная индустрия и сельское хозяйство", – уточнил Мишустин.
Кроме того, правительству РФ в рамках реализация национального плана развития конкуренции, рассчитанного на 2021-2025 годы, удалось добиться кратного снижения наценок на товары "первой цены" в рамках действующего национального плана развития конкуренции, указал Мишустин.
"В его рамках проводился постоянный мониторинг в части продуктов питания. Велась работа и с торговыми сетями. Удалось добиться кратного снижения наценок по товарам так называемой "первой цены" в наиболее доступных своих сегментах", - сказал он.
Недавно правительством РФ утвержден новый план. Он рассчитан на период до 2030 года и нацелен на содействие в достижении национальных целей, которые определил президент.
Действует также проект "Развитие конкуренции". Его главная задача – формирование эффективной системы в этой сфере на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном.
"Сделать предстоит еще многое. Важно добиваться того, чтобы инструменты государственной политики стимулировали бизнес к внедрению современных, инновационных методов работы", – подчеркнул вице-премьер.
На международном направлении Россия занимается сближением таможенных систем управления рисками в государствах, которые входят в ЕАЭС. А также правил в других областях контрольно-надзорной деятельности.
По мнению председателя правительства, важно создавать для участников рынка конкурентные возможности, двигаться по всей цепочке. От контроля легальности ввоза товаров и формирования справедливой входной стоимости до прозрачности всех денежных операций в России, вне зависимости от формы их совершения.
"Действие специального режима самозанятых продолжается. Но здесь важно, чтобы при его применении не было злоупотреблений. Особого внимания заслуживает борьба с нелегальным кредитованием, способствующим перетоку заемщиков и заимодавцев в серую зону. И пресекать незаконную деятельность подобного рода просто необходимо", – подытожит Михаил Мишустин.
