https://crimea.ria.ru/20251021/sdelano-v-rossii-kak-podderzhivayut-otechestvennyy-biznes-1150335622.html

"Сделано в России": как поддерживают отечественный бизнес

"Сделано в России": как поддерживают отечественный бизнес - РИА Новости Крым, 21.10.2025

"Сделано в России": как поддерживают отечественный бизнес

стратегической сессии о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса после участия в форуме "Сделано в России". РИА Новости Крым, 21.10.2025

2025-10-21T18:51

2025-10-21T18:51

2025-10-21T18:51

россия

правительство россии

михаил мишустин

бизнес

производство

промышленность россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111786/22/1117862220_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_400d40c0509f3f973595fdbbcca36fef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Для отечественного бизнеса в России разработан и действует ряд программ, направленных на поддержку и развитие предпринимательства и конкуренции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса после участия в форуме "Сделано в России"."Необходимо помогать отечественному бизнесу. Формировать среду, в которой удобно создавать и реализовывать проекты. И наличие равных условий предпринимательства – одна из фундаментальных составляющих успеха", – сказано в тексте вступительной речи Мишустина.Он отметил, что после двух лет форсированного роста выпуск обрабатывающего сектора увеличился почти на 20%. В текущем году темпы немного снизились, по итогам восьми месяцев составили 3,2%. Основной вклад вносит машиностроение, где цифры приблизились к 11%.Кроме того, правительству РФ в рамках реализация национального плана развития конкуренции, рассчитанного на 2021-2025 годы, удалось добиться кратного снижения наценок на товары "первой цены" в рамках действующего национального плана развития конкуренции, указал Мишустин.Недавно правительством РФ утвержден новый план. Он рассчитан на период до 2030 года и нацелен на содействие в достижении национальных целей, которые определил президент.Действует также проект "Развитие конкуренции". Его главная задача – формирование эффективной системы в этой сфере на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном."Сделать предстоит еще многое. Важно добиваться того, чтобы инструменты государственной политики стимулировали бизнес к внедрению современных, инновационных методов работы", – подчеркнул вице-премьер.На международном направлении Россия занимается сближением таможенных систем управления рисками в государствах, которые входят в ЕАЭС. А также правил в других областях контрольно-надзорной деятельности.По мнению председателя правительства, важно создавать для участников рынка конкурентные возможности, двигаться по всей цепочке. От контроля легальности ввоза товаров и формирования справедливой входной стоимости до прозрачности всех денежных операций в России, вне зависимости от формы их совершения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе аграрии получили 850 млн рублей поддержки за годКакие товары из Крыма идут на экспорт и кто выбирает крымскоеРоссия направит 40 трлн рублей на новые нацпроекты и рост инвестиций

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство россии, михаил мишустин, бизнес, производство, промышленность россии, новости