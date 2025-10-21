https://crimea.ria.ru/20251021/rost-raskhodov-na-oboronku-ukrainy-i-diversii-v-chernom-more-glavnoe-1150337493.html

Рост расходов на оборонку Украины и диверсии в Черном море: главное

Рост расходов на оборонку Украины и диверсии в Черном море: главное - РИА Новости Крым, 21.10.2025

Рост расходов на оборонку Украины и диверсии в Черном море: главное

Рада одобрила увеличение расходов на оборону Украины в 2025 году. Госдума установила предельный срок явки в военкомат по электронной повестке. Стало известно о... РИА Новости Крым, 21.10.2025

2025-10-21T22:57

2025-10-21T22:57

2025-10-21T22:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Рада одобрила увеличение расходов на оборону Украины в 2025 году. Госдума установила предельный срок явки в военкомат по электронной повестке. Стало известно о подготовке диверсий в Черном и Балтийском морях со стороны британской разведки. ВСУ атаковали Брянскую и Ростовскую области – есть пострадавшие. Больше 100 тысяч россиян забронировали ж/д билеты в Крым на Новый год.О главных событиях и происшествиях вторника – в подборке РИА Новости Крым.Украина увеличивает расходы на оборонуУвеличение расходов на оборону на текущий год поддержала Верховная рада Украины. Депутаты проголосовали за госбюджет 2025 года в размере 325 миллиардов гривен - это около 7,7 миллиарда долларов, заявил депутат Рады Ярослав Железняк.Установлен срок явки в военкомат по повесткеДата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Соответствующую поправку приняла Госдума.Британия готовит диверсии в Черном мореГлава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ заявил, что Британская разведка готовит диверсии в Черном море и на Балтике.По его словам, Великобритания и ведущие страны ЕС задействуют против России все доступные рычаги – от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси.Атаки ВСУ на мирные регионы РоссииВСУ трижды за день атаковали Брянскую область. В результате ночного налета на Клинцы Брянской области пострадал подросток, повреждены два дома и три автомобиля. Вечером над регионом отразили массированный удар БПЛА – сбито 57 вражеских дронов. В результате ранены двое мужчин.Ростовская область также подверглась атаке украинских БПЛА этой ночью, два человека пострадали, повреждены дома и автомобили.Россияне массово бронируют ж/д билеты в Крым на Новый годБилеты на поезда в Крым на новогодние праздники уже забронировали больше 100 тысяч пассажиров. Причем четыре тысячи человек встретят 1 января в пути. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Перед Новым годом в расписание вернется поезд № 97/98 Москва – Симферополь. В первый рейс после перерыва он отправится из Симферополя 20 декабря 2025 года, из Москвы – 22 декабря 2025 года. Таким образом, на время зимних праздников полуостров Крым и материковую часть России свяжут 12 поездов "Таврия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

