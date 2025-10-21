Рейтинг@Mail.ru
Рост расходов на оборонку Украины и диверсии в Черном море: главное - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251021/rost-raskhodov-na-oboronku-ukrainy-i-diversii-v-chernom-more-glavnoe-1150337493.html
Рост расходов на оборонку Украины и диверсии в Черном море: главное
Рост расходов на оборонку Украины и диверсии в Черном море: главное - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Рост расходов на оборонку Украины и диверсии в Черном море: главное
Рада одобрила увеличение расходов на оборону Украины в 2025 году. Госдума установила предельный срок явки в военкомат по электронной повестке. Стало известно о... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T22:57
2025-10-21T22:42
новости
новости крыма
главное за день
в мире
политика
внешняя политика
крым
россия
великобритания
служба внешней разведки (свр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110900/90/1109009003_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_2e0d0bf2c264805c15dd006da6d16ac1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Рада одобрила увеличение расходов на оборону Украины в 2025 году. Госдума установила предельный срок явки в военкомат по электронной повестке. Стало известно о подготовке диверсий в Черном и Балтийском морях со стороны британской разведки. ВСУ атаковали Брянскую и Ростовскую области – есть пострадавшие. Больше 100 тысяч россиян забронировали ж/д билеты в Крым на Новый год.О главных событиях и происшествиях вторника – в подборке РИА Новости Крым.Украина увеличивает расходы на оборонуУвеличение расходов на оборону на текущий год поддержала Верховная рада Украины. Депутаты проголосовали за госбюджет 2025 года в размере 325 миллиардов гривен - это около 7,7 миллиарда долларов, заявил депутат Рады Ярослав Железняк.Установлен срок явки в военкомат по повесткеДата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Соответствующую поправку приняла Госдума.Британия готовит диверсии в Черном мореГлава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ заявил, что Британская разведка готовит диверсии в Черном море и на Балтике.По его словам, Великобритания и ведущие страны ЕС задействуют против России все доступные рычаги – от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси.Атаки ВСУ на мирные регионы РоссииВСУ трижды за день атаковали Брянскую область. В результате ночного налета на Клинцы Брянской области пострадал подросток, повреждены два дома и три автомобиля. Вечером над регионом отразили массированный удар БПЛА – сбито 57 вражеских дронов. В результате ранены двое мужчин.Ростовская область также подверглась атаке украинских БПЛА этой ночью, два человека пострадали, повреждены дома и автомобили.Россияне массово бронируют ж/д билеты в Крым на Новый годБилеты на поезда в Крым на новогодние праздники уже забронировали больше 100 тысяч пассажиров. Причем четыре тысячи человек встретят 1 января в пути. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Перед Новым годом в расписание вернется поезд № 97/98 Москва – Симферополь. В первый рейс после перерыва он отправится из Симферополя 20 декабря 2025 года, из Москвы – 22 декабря 2025 года. Таким образом, на время зимних праздников полуостров Крым и материковую часть России свяжут 12 поездов "Таврия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251021/gigantskaya-summa-na-ukraine-otsenili-tenevoy-rynok-otkupa-ot-mobilizatsii-1150335855.html
https://crimea.ria.ru/20251021/verkhovnyy-sud-utochnil-pravila-spisaniya-dolgov-semey-pogibshikh-boytsov-svo-1150335015.html
https://crimea.ria.ru/20251021/pochemu-otmenili-vstrechu-lavrova-i-rubio--mnenie-1150328100.html
https://crimea.ria.ru/20251021/zhitel-novoy-kakhovki-pogib-pri-obstrele-vsu-1150321776.html
https://crimea.ria.ru/20251021/uchit-detey--v-krymu-snayper-nashel-svoe-prizvanie-na-grazhdanke-1150330537.html
крым
россия
великобритания
черное море
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110900/90/1109009003_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_778152d6868b4c0711b3729b1842ae29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, главное за день, в мире, политика, внешняя политика, крым, россия, великобритания, служба внешней разведки (свр), черное море, диверсия, украина
Рост расходов на оборонку Украины и диверсии в Черном море: главное

Рост расходов на оборону Украины и подготовка диверсий Британии в Черном море: главное

22:57 21.10.2025
 
© AFP 2017/ Pio/Stavros IoannidesБританский военный корабль. Архивное фото
Британский военный корабль. Архивное фото
© AFP 2017/ Pio/Stavros Ioannides
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Рада одобрила увеличение расходов на оборону Украины в 2025 году. Госдума установила предельный срок явки в военкомат по электронной повестке. Стало известно о подготовке диверсий в Черном и Балтийском морях со стороны британской разведки. ВСУ атаковали Брянскую и Ростовскую области – есть пострадавшие. Больше 100 тысяч россиян забронировали ж/д билеты в Крым на Новый год.
О главных событиях и происшествиях вторника – в подборке РИА Новости Крым.

Украина увеличивает расходы на оборону

Увеличение расходов на оборону на текущий год поддержала Верховная рада Украины. Депутаты проголосовали за госбюджет 2025 года в размере 325 миллиардов гривен - это около 7,7 миллиарда долларов, заявил депутат Рады Ярослав Железняк.
"Изменения в госбюджет 2025 года на 325 миллиардов на оборону Рада согласовала сразу за основу и в целом. За в целом – 297. Правительство активно продвигало на этой неделе, чтобы избежать задержек зарплат военных", – сообщил Железняк.
Украинские солдаты едут на БТР - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Вчера, 21:12
Гигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизации

Установлен срок явки в военкомат по повестке

Дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Соответствующую поправку приняла Госдума.
"Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о призыве на военную службу в течение календарного года. Ими закрепляется срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре, который не может превышать 30 дней с даты размещения такой повестки", – сказано в тексте документа.
Тренировка штурмовиков группировки войск Южная в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Вчера, 18:10
Верховный суд уточнил правила списания долгов семей погибших бойцов СВО

Британия готовит диверсии в Черном море

Глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ заявил, что Британская разведка готовит диверсии в Черном море и на Балтике.
По его словам, Великобритания и ведущие страны ЕС задействуют против России все доступные рычаги – от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси.
Флаги России и США на фоне самолета - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Вчера, 19:32Радио "Спутник в Крыму"
Почему отменили встречу Лаврова и Рубио – мнение

Атаки ВСУ на мирные регионы России

ВСУ трижды за день атаковали Брянскую область. В результате ночного налета на Клинцы Брянской области пострадал подросток, повреждены два дома и три автомобиля. Вечером над регионом отразили массированный удар БПЛА – сбито 57 вражеских дронов. В результате ранены двое мужчин.
Ростовская область также подверглась атаке украинских БПЛА этой ночью, два человека пострадали, повреждены дома и автомобили.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Вчера, 09:37
Житель Новой Каховки погиб при обстреле ВСУ

Россияне массово бронируют ж/д билеты в Крым на Новый год

Билеты на поезда в Крым на новогодние праздники уже забронировали больше 100 тысяч пассажиров. Причем четыре тысячи человек встретят 1 января в пути. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
Перед Новым годом в расписание вернется поезд № 97/98 Москва – Симферополь. В первый рейс после перерыва он отправится из Симферополя 20 декабря 2025 года, из Москвы – 22 декабря 2025 года. Таким образом, на время зимних праздников полуостров Крым и материковую часть России свяжут 12 поездов "Таврия".
Камиль Абитов - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Вчера, 19:09Эксклюзивы РИА Новости Крым
Учить детей – в Крыму снайпер нашел свое призвание на гражданке
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиНовости КрымаГлавное за деньВ миреПолитикаВнешняя политикаКрымРоссияВеликобританияСлужба внешней разведки (СВР)Черное мореДиверсияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крым возвращается тепло
00:00Какой сегодня праздник: 22 октября
23:30В Севастополе повторно закрыли рейд
23:27Как в Крыму расчищают тропу Голицына от камней после обвала – видео
23:00Аэропорт Краснодара временно закрыт для полетов
22:57Рост расходов на оборонку Украины и диверсии в Черном море: главное
22:42Стали известны подробности ДТП в Севастополе с мотоциклом на переходе
22:27Украл украшения и деньги – на Кубани зять залез к теще под матрас
22:09В Севастополе утонули три человека
21:51Когда в Россию придет эпидемия гриппа
21:44Мотоцикл влетел в легковушку на пешеходном переходе в Севастополе
21:35Тренд на оздоровление: в Крыму стирают грани между отелями и санаториями
21:29Назван ущерб от ограбления Лувра
21:12Гигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизации
20:52Медведь с сюрпризом: в Адлере пресекли необычную контрабанду
20:37Над Брянской областью сбили 57 дронов – есть раненные
20:25ЕС и Украина готовят план остановки конфликта по линии боевых действий
20:08Крымский мост – обстановка к вечеру вторника
19:44Как будет развиваться ситуация в Газе – Вэнс сделал заявление
19:32Почему отменили встречу Лаврова и Рубио – мнение
Лента новостейМолния