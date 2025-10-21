https://crimea.ria.ru/20251021/prokhladnye-dozhdi-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-vo-vtornik-1150302531.html

Прохладные дожди: чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Прохладные дожди: чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 20.10.2025

Прохладные дожди: чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.10.2025

2025-10-21T00:01

2025-10-21T00:01

2025-10-20T15:48

погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150079225_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6fa7a2dda4a6957caaf47722b0eab34e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +14...16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут до +9, днем воздух прогреется до +14 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия