Прохладные дожди: чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили республиканском гидрометцентре.
2025-10-21T00:01
2025-10-21T00:01
2025-10-20T15:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +14...16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут до +9, днем воздух прогреется до +14 градусов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…6, на южном побережье до +9; днем +12…15, в горах +5…10", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +12...14.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +14...16.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут до +9, днем воздух прогреется до +14 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут до +9, днем воздух прогреется до +14 градусов.