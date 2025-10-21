https://crimea.ria.ru/20251021/primer-predannogo-sluzheniya-otechestvu-putin-pozdravil-mikhalkova-s-yubileem-1150331226.html
Пример преданного служения Отечеству: Путин поздравил Михалкова с юбилеем
Пример преданного служения Отечеству: Путин поздравил Михалкова с юбилеем - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Пример преданного служения Отечеству: Путин поздравил Михалкова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста РСФСР, председателя Союза кинематографистов России, Героя труда РФ Никиту... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T16:13
2025-10-21T16:13
2025-10-21T16:13
владимир путин (политик)
никита михалков
культура
искусство
кино
кинематограф
праздники и памятные даты
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150331098_0:0:2760:1554_1920x0_80_0_0_6c0eac07397950ba0b2bc2c6d2e44475.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста РСФСР, председателя Союза кинематографистов России, Героя труда РФ Никиту Михалкова, назвав режиссера выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры.Глава государства отметил, что творческие работы Михалкова, его уникальный созидательный вклад в развитие российского киноискусства, многогранная общественная, просветительская и образовательная деятельность являются примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неутомимое солнце российского кино: что связывает Михалкова и Крым Строитель, барин, царь: 80 лет актера Никиты Михалкова"Настоящий патриот и мастер кино": Аксенов поздравил Михалкова с юбилеем
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150331098_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_9c0b5643be76b8626d8c5904178710fa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), никита михалков, культура, искусство , кино, кинематограф, праздники и памятные даты, новости
Пример преданного служения Отечеству: Путин поздравил Михалкова с юбилеем
Путин в поздравлении Михалкова с 80-летием назвал его примером преданного служения Родине