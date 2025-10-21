Рейтинг@Mail.ru
Пример преданного служения Отечеству: Путин поздравил Михалкова с юбилеем - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Пример преданного служения Отечеству: Путин поздравил Михалкова с юбилеем
Пример преданного служения Отечеству: Путин поздравил Михалкова с юбилеем - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Пример преданного служения Отечеству: Путин поздравил Михалкова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста РСФСР, председателя Союза кинематографистов России, Героя труда РФ Никиту... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста РСФСР, председателя Союза кинематографистов России, Героя труда РФ Никиту Михалкова, назвав режиссера выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры.Глава государства отметил, что творческие работы Михалкова, его уникальный созидательный вклад в развитие российского киноискусства, многогранная общественная, просветительская и образовательная деятельность являются примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям.
владимир путин (политик), никита михалков, культура, искусство , кино, кинематограф, праздники и памятные даты, новости
Пример преданного служения Отечеству: Путин поздравил Михалкова с юбилеем

Путин в поздравлении Михалкова с 80-летием назвал его примером преданного служения Родине

16:13 21.10.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Российского Фонда Культуры, кинорежиссер Никита Михалков
Президент РФ Владимир Путин и председатель Российского Фонда Культуры, кинорежиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста РСФСР, председателя Союза кинематографистов России, Героя труда РФ Никиту Михалкова, назвав режиссера выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры.
"Уважаемый Никита Сергеевич! Примите искренние поздравления с 80-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной в Telegram-канале Союза кинематографистов России.
Глава государства отметил, что творческие работы Михалкова, его уникальный созидательный вклад в развитие российского киноискусства, многогранная общественная, просветительская и образовательная деятельность являются примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Неутомимое солнце российского кино: что связывает Михалкова и Крым
Строитель, барин, царь: 80 лет актера Никиты Михалкова
"Настоящий патриот и мастер кино": Аксенов поздравил Михалкова с юбилеем
 
