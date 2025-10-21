https://crimea.ria.ru/20251021/podrostok-ranen-v-rezultate-ataki-ukrainskogo-bpla-na-bryanskuyu-oblast-1150319718.html
Подросток ранен в результате атаки украинского БПЛА на Брянскую область
Подросток ранен в результате атаки украинского БПЛА на Брянскую область - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Подросток ранен в результате атаки украинского БПЛА на Брянскую область
Подросток пострадал в результате атаки украинского БПЛА на Клинцы Брянской области, также повреждены два дома и три автомобиля. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T06:42
александр богомаз
брянская область
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Подросток пострадал в результате атаки украинского БПЛА на Клинцы Брянской области, также повреждены два дома и три автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Врачи скорой медицинской помощи оказали мальчику помощь на месте происшествия. Также, по информации Богомаза, в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Осколками повреждены три гражданских автомобиля. Как сообщалось, Ростовская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников, два человека пострадали, повреждены дома и автомобили.
