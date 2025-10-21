Рейтинг@Mail.ru
Подросток ранен в результате атаки украинского БПЛА на Брянскую область - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Подросток ранен в результате атаки украинского БПЛА на Брянскую область
Подросток ранен в результате атаки украинского БПЛА на Брянскую область - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Подросток ранен в результате атаки украинского БПЛА на Брянскую область
Подросток пострадал в результате атаки украинского БПЛА на Клинцы Брянской области, также повреждены два дома и три автомобиля. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Подросток пострадал в результате атаки украинского БПЛА на Клинцы Брянской области, также повреждены два дома и три автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Врачи скорой медицинской помощи оказали мальчику помощь на месте происшествия. Также, по информации Богомаза, в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Осколками повреждены три гражданских автомобиля. Как сообщалось, Ростовская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников, два человека пострадали, повреждены дома и автомобили.
Подросток ранен в результате атаки украинского БПЛА на Брянскую область

© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Подросток пострадал в результате атаки украинского БПЛА на Клинцы Брянской области, также повреждены два дома и три автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Очередные подлые удары ВСУ по мирным жителям. Ночью укронацисты с помощью БПЛА самолетного типа атаковали город Клинцы. В результате варварских действий ВСУ ушибы получил подросток 2010 года рождения", - написал Богомаз в своем Telegram- канале.
Врачи скорой медицинской помощи оказали мальчику помощь на месте происшествия.
Также, по информации Богомаза, в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Осколками повреждены три гражданских автомобиля.
Как сообщалось, Ростовская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников, два человека пострадали, повреждены дома и автомобили.
