Под Симферополем сгорел частный дом - РИА Новости Крым, 21.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251021/pod-simferopolem-sgorel-chastnyy-dom-1150332752.html
Под Симферополем сгорел частный дом
Под Симферополем сгорел частный дом - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Под Симферополем сгорел частный дом
В Симферопольском районе пожар уничтожил частный дом, сообщает пресс-служба МЧС по Крыму. РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе пожар уничтожил частный дом, сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.Инцидент произошел во вторник днем в селе Пионерское-4. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. К тушению пожара привлекались сотрудники Федеральной противопожарной службы и пожарной части села Доброе. В причинах происшествия разбираются экперты.Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, сообщал ранее заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.
Под Симферополем сгорел частный дом

МЧС: в Симферопольском районе Крыма пожар уничтожил частный дом

17:08 21.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе пожар уничтожил частный дом, сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.
Инцидент произошел во вторник днем в селе Пионерское-4. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
"Возгорание ликвидировали на площади 120 квадратных метров. Распространения огня на соседние дома допущено не было, пострадавших нет", - проинформировали в ведомстве.
В Симферопольском районе ликвидировали пожар в частном доме
К тушению пожара привлекались сотрудники Федеральной противопожарной службы и пожарной части села Доброе. В причинах происшествия разбираются экперты.
Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, сообщал ранее заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.
