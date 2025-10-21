https://crimea.ria.ru/20251021/pod-simferopolem-sgorel-chastnyy-dom-1150332752.html

Под Симферополем сгорел частный дом

В Симферопольском районе пожар уничтожил частный дом, сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150332906_0:248:867:736_1920x0_80_0_0_b5fcb7bda069c4eedee4f5421d29320e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе пожар уничтожил частный дом, сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.Инцидент произошел во вторник днем в селе Пионерское-4. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. К тушению пожара привлекались сотрудники Федеральной противопожарной службы и пожарной части села Доброе. В причинах происшествия разбираются экперты.Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, сообщал ранее заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 22 человека погибли в пожарах с начала года – МЧСВ Анапе ночью загорелась гостиница - эвакуированы 15 человекНа пожарах в Севастополе погибли 11 человек

