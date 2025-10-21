Рейтинг@Mail.ru
Парламент Украины одобрил увеличение расходов на оборону в этом году - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Парламент Украины одобрил увеличение расходов на оборону в этом году
Парламент Украины одобрил увеличение расходов на оборону в этом году - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Парламент Украины одобрил увеличение расходов на оборону в этом году
Верховная рада Украины поддержала увеличение расходов на оборону на текущий год. Парламентарии проголосовали за госбюджет 2025 года в размере 325 миллиардов... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины поддержала увеличение расходов на оборону на текущий год. Парламентарии проголосовали за госбюджет 2025 года в размере 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), чтобы избежать задержек зарплат военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов, пишет РИА Новости.Ранее стало известно, что почти на 6,6 миллиарда долларов вырос госдолг Украины в августе. На конец лета этот показатель составил более 190 миллиардов долларов. Таким образом по состоянию на 31 августа государственный и гарантированный государством долг составил 7,951 триллиона гривен, или 192,7 миллиарда долларов.
украина, верховная рада украины, в мире, бюджет, всу (вооруженные силы украины), новости
Парламент Украины одобрил увеличение расходов на оборону в этом году

Рада поддержала увеличение оборонных расходов на 325 миллиардов гривен в 2025 году

15:47 21.10.2025 (обновлено: 15:48 21.10.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины поддержала увеличение расходов на оборону на текущий год. Парламентарии проголосовали за госбюджет 2025 года в размере 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), чтобы избежать задержек зарплат военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

"Изменения в госбюджет 2025 года на 325 миллиардов на оборону Рада согласовала сразу за основу и в целом. За в целом – 297. Правительство активно продвигало на этой неделе, чтобы избежать задержек зарплат военных", – написал Железняк.

В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов, пишет РИА Новости.
"Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. В итоге, дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать недостаток намерены за счет внешнего финансирования, которого не хватает – нужно еще 16 миллиардов евро", – сказано в публикации.
Ранее стало известно, что почти на 6,6 миллиарда долларов вырос госдолг Украины в августе. На конец лета этот показатель составил более 190 миллиардов долларов. Таким образом по состоянию на 31 августа государственный и гарантированный государством долг составил 7,951 триллиона гривен, или 192,7 миллиарда долларов.
