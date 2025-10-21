https://crimea.ria.ru/20251021/parlament-ukrainy-odobril-uvelichenie-raskhodov-na-oboronu-v-etom-godu-1150330032.html

Парламент Украины одобрил увеличение расходов на оборону в этом году

Парламент Украины одобрил увеличение расходов на оборону в этом году - РИА Новости Крым, 21.10.2025

Парламент Украины одобрил увеличение расходов на оборону в этом году

Верховная рада Украины поддержала увеличение расходов на оборону на текущий год. Парламентарии проголосовали за госбюджет 2025 года в размере 325 миллиардов... РИА Новости Крым, 21.10.2025

2025-10-21T15:47

2025-10-21T15:47

2025-10-21T15:48

украина

верховная рада украины

в мире

бюджет

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/17/1146648945_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_465b45624e1e48cda98ca13b2934ade6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины поддержала увеличение расходов на оборону на текущий год. Парламентарии проголосовали за госбюджет 2025 года в размере 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), чтобы избежать задержек зарплат военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов, пишет РИА Новости.Ранее стало известно, что почти на 6,6 миллиарда долларов вырос госдолг Украины в августе. На конец лета этот показатель составил более 190 миллиардов долларов. Таким образом по состоянию на 31 августа государственный и гарантированный государством долг составил 7,951 триллиона гривен, или 192,7 миллиарда долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр обороны Швеции призвал Запад готовиться к войне "ради мира"Сто лет партнерства: соглашение между Киевом и Лондоном вступило в силуКабмин внес в Госдуму проект бюджета на три года - главные цифры

https://crimea.ria.ru/20251021/verkhovnaya-rada-prodlila-voennoe-polozhenie-na-ukraine-1150326772.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, верховная рада украины, в мире, бюджет, всу (вооруженные силы украины), новости