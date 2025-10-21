Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: над Крымом и Черным морем сбили 9 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Новости СВО: над Крымом и Черным морем сбили 9 украинских беспилотников
Новости СВО: над Крымом и Черным морем сбили 9 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Новости СВО: над Крымом и Черным морем сбили 9 украинских беспилотников
Над регионами России силы ПВО за ночь сбили 55 вражеских беспилотников, в том числе два над Крымом и семь - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Над регионами России силы ПВО за ночь сбили 55 вражеских беспилотников, в том числе два над Крымом и семь - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.34 беспилотника уничтожены над территорией Ростовской области, шесть - над Воронежской областью, по три БПЛА сбиты над территориями Краснодарского края и Липецкой области, два - над территорией Республики Крым и семь - над акваторией Черного моря.Как сообщалось, Ростовская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников, два человека пострадали, повреждены дома и автомобили.А в Брянской области в результате ударов БПЛА пострадал подросток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
атаки всу, новости сво, министерство обороны рф, атака бпла на электроподстанции крыма, пво
Новости СВО: над Крымом и Черным морем сбили 9 украинских беспилотников

Новости СВО: над регионами России за ночь сбили 55 вражеских беспилотников

07:48 21.10.2025 (обновлено: 07:50 21.10.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Над регионами России силы ПВО за ночь сбили 55 вражеских беспилотников, в том числе два над Крымом и семь - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
34 беспилотника уничтожены над территорией Ростовской области, шесть - над Воронежской областью, по три БПЛА сбиты над территориями Краснодарского края и Липецкой области, два - над территорией Республики Крым и семь - над акваторией Черного моря.
Как сообщалось, Ростовская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников, два человека пострадали, повреждены дома и автомобили.
А в Брянской области в результате ударов БПЛА пострадал подросток.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Атаки ВСУНовости СВОМинистерство обороны РФАтака БПЛА на электроподстанции КрымаПВО
 
Лента новостейМолния