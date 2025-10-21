https://crimea.ria.ru/20251021/novosti-svo-nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-9-ukrainskikh-bespilotnikov-1150320093.html

Новости СВО: над Крымом и Черным морем сбили 9 украинских беспилотников

Над регионами России силы ПВО за ночь сбили 55 вражеских беспилотников, в том числе два над Крымом и семь - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Над регионами России силы ПВО за ночь сбили 55 вражеских беспилотников, в том числе два над Крымом и семь - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.34 беспилотника уничтожены над территорией Ростовской области, шесть - над Воронежской областью, по три БПЛА сбиты над территориями Краснодарского края и Липецкой области, два - над территорией Республики Крым и семь - над акваторией Черного моря.Как сообщалось, Ростовская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников, два человека пострадали, повреждены дома и автомобили.А в Брянской области в результате ударов БПЛА пострадал подросток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

