https://crimea.ria.ru/20251021/nochnaya-ataka-bpla-na-rostovskuyu-oblast-est-ranenye-i-razrusheniya-1150318688.html
Ночная атака БПЛА на Ростовскую область: есть раненые и разрушения
Ночная атака БПЛА на Ростовскую область: есть раненые и разрушения - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Ночная атака БПЛА на Ростовскую область: есть раненые и разрушения
Ростовская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников, есть раненые и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T06:23
2025-10-21T06:23
2025-10-21T06:26
юрий слюсарь
ростовская область
атаки всу
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150318893_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_db93d3e6815936e1e1e3ab2472167357.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Ростовская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников, есть раненые и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Так, по его информации, медицинская помощь понадобилась двум жителям Ростова-на-Дону. Кроме того, в Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних этажах. Обошлось без пострадавших. "Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения. На место выехал ио главы Батайска", - сообщил Слюсарь. Позже он добавил, что взрывотехники закончили обследование дома - несущие конструкции не нарушены, поэтому жителям разрешили вернуться в квартиры.Также в городе разбиты стекла в домах по нескольким адресам, повреждены легковые машины, торговые павильоны и здание частного медцентра.Помимо этого, обломки беспилотника упали во двор многоквартирных домов по улице Октябрьская. В домах повреждены стекла, но люди не пострадали. Утром муниципальная комиссия зафиксирует нанесенный ущерб.По информации Слюсаря, ночью также были уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовский районах. Там обошлось без последствий на земле. В хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен. Туда выдвинулись дежурные службы.Накануне женщина пострадала от взрыва украинского беспилотника в Воронежской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150318893_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a1a090d50119e5b9a0d6035a41557080.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий слюсарь, ростовская область, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Ночная атака БПЛА на Ростовскую область: есть раненые и разрушения
В Ростовской области после атаки беспилотников есть раненые и разрушения
06:23 21.10.2025 (обновлено: 06:26 21.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Ростовская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников, есть раненые и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Так, по его информации, медицинская помощь понадобилась двум жителям Ростова-на-Дону.
"В Ростове-на-Дону из падения БПЛА на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель. Прибывшая на место бригада скорой доставляет его в БСМП. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему.", — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Кроме того, в Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних этажах. Обошлось без пострадавших.
"Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения. На место выехал ио главы Батайска", - сообщил Слюсарь.
Позже он добавил, что взрывотехники закончили обследование дома - несущие конструкции не нарушены, поэтому жителям разрешили вернуться в квартиры.
Также в городе разбиты стекла в домах по нескольким адресам, повреждены легковые машины, торговые павильоны и здание частного медцентра.
Помимо этого, обломки беспилотника упали во двор многоквартирных домов по улице Октябрьская. В домах повреждены стекла, но люди не пострадали.
Утром муниципальная комиссия зафиксирует нанесенный ущерб.
По информации Слюсаря, ночью также были уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовский районах. Там обошлось без последствий на земле. В хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен. Туда выдвинулись дежурные службы.
Накануне женщина пострадала
от взрыва украинского беспилотника в Воронежской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.