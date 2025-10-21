https://crimea.ria.ru/20251021/nochnaya-ataka-bpla-na-rostovskuyu-oblast-est-ranenye-i-razrusheniya-1150318688.html

Ночная атака БПЛА на Ростовскую область: есть раненые и разрушения

Ночная атака БПЛА на Ростовскую область: есть раненые и разрушения

Ростовская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников, есть раненые и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Ростовская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников, есть раненые и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Так, по его информации, медицинская помощь понадобилась двум жителям Ростова-на-Дону. Кроме того, в Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних этажах. Обошлось без пострадавших. "Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения. На место выехал ио главы Батайска", - сообщил Слюсарь. Позже он добавил, что взрывотехники закончили обследование дома - несущие конструкции не нарушены, поэтому жителям разрешили вернуться в квартиры.Также в городе разбиты стекла в домах по нескольким адресам, повреждены легковые машины, торговые павильоны и здание частного медцентра.Помимо этого, обломки беспилотника упали во двор многоквартирных домов по улице Октябрьская. В домах повреждены стекла, но люди не пострадали. Утром муниципальная комиссия зафиксирует нанесенный ущерб.По информации Слюсаря, ночью также были уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовский районах. Там обошлось без последствий на земле. В хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен. Туда выдвинулись дежурные службы.Накануне женщина пострадала от взрыва украинского беспилотника в Воронежской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

