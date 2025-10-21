Неутомимое солнце российского кино: что связывает Михалкова и Крым

https://crimea.ria.ru/20251021/neutomimoe-solntse-rossiyskogo-kino-chto-svyazyvaet-mikhalkova-i-krym-1150317634.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. 80 лет сегодня исполняется Никите Сергеевичу Михалкову. Всемирно известный кинорежиссер, сценарист, актер и педагог, народный артист РСФСР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", а с сентября текущего года - Почетный гражданин Республики Крым. Сайт РИА Новости Крым вспомнил, что еще связывает легендарного режиссера с Крымским полуостровом.Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. В кино Никита Сергеевич впервые снялся в 14 лет. Его первый фильм – "Солнце светит всем", где он исполнил роль школьника. На счету молодого артиста роли в лентах "Тучи над Борском", "Приключения Кроша". Широкую известность получил после главной роли в фильме "Я шагаю по Москве". Свой первый фильм Михалков снял в 1974 году. 28-летний начинающий режиссер показал миру фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих".В 1991 году стал обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, дважды был номинирован на "Оскар" за фильмы "Урга – территория любви" и "Утомленные солнцем" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В 1994 году получил Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм "Утомленные солнцем" и - заветную статуэтку в США."Крым - храбрец" и важный стимулРежиссер неоднократно бывал на полуострове и в свое время решительно поддержал крымчан на референдуме о воссоединении Крыма с Россией.Символично, что Никита Михалков на выборах президента России в марте прошлого года проголосовал в Симферополе. Тогда же он признался корреспонденту РИА Новости Крым, что сегодня Крым для России и ее граждан "является очень важным стимулом, потому что когда-то, 10 лет назад, крымчане сделали свой выбор – воссоединились с Россией"."Сакральная земля"Корифей российского кино активно поддерживает сохранение и воссоздание знаменитой Ялтинской киностудии, называя полуостров благословенной землей и сакральным местом для всех россиян. Кроме того, при его участии в 2015 году в Ялте открылся кинофестиваль "Евразийский мост", способствовавший возрождению кинематографа в Крыму.Во время общения с журналистами летом прошлого года Михалков так сказал о будущем крымского кинематографа: "Крым – это клондайк. <...> Эта площадка должна быть не креативной структурой, а именно серьезным техническим обслуживанием любой картины, которая приезжает. То есть режиссер берет пару белья и сценарий, и приезжает сюда. А что касается натуры, то тут есть все. Ялтинская студия должна быть меккой кинематографа, я в этом уверен", – сказал Михалков.Говоря о возрождении Ялтинской киностудии, Никита Михалков отметил, что всегда сложно что-то такое переделывать, возвращаться на то место, которое уже было закрыто-открыто и переходило из рук в руки. "Но сам принцип существования в Крыму киностудии просто необходим", – уверен режиссер."Вклад Михалкова в сохранение культурной ценности России, возрождение духовных традиций, истории советской и российской кинематографии неоценим", - ранее отметил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Крым пережил невероятные потрясения. Крым – храбрец. Он вынимал саблю, не зная, чем закончится эта битва и как она могла закончиться. И то, что люди пошли ва-банк, это был, с одной стороны, отрицательный сгусток энергии к проискам неофашистов и вооруженному государственному перевороту, а с другой – страсть, с которой они хотели воссоединиться с Россией. Это огромный подвиг", - сказал Михалков в эфире телеканала "Крым 24".
