Назван ущерб от ограбления Лувра

В 88 миллионов евро оценили ущерб после ограбления парижского музея Лувр. Об этом сообщила городской прокурор Лор Бекко в эфире радиостанции RTL. РИА Новости Крым, 21.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В 88 миллионов евро оценили ущерб после ограбления парижского музея Лувр. Об этом сообщила городской прокурор Лор Бекко в эфире радиостанции RTL.При этом министр культуры Рашида Дати во вторник заявила, что системы безопасности в парижском музее работали исправно.Лувр был ограблен в воскресенье, пострадавших нет. По данным газеты Le Parisien, грабителей было трое. Закрыв лица под масками, они проникли в здание со стороны набережной Сены через зону, где ведутся ремонтные работы. По грузовому лифту попали в знаменитую Галерею Аполлона.Злоумышленники с помощью специальных инструментов аккуратно вырезали стекло и забрали девять ювелирных изделий из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: колье, брошь, диадему и другие предметы. Затем преступники покинули здание музея.Также похитили ювелирные украшения, имеющие подлинную культурную ценность. При этом похищенную корону императрицы Евгении – супруги Наполеона III – нашли поврежденной на улице неподалеку от музея. Самый известный экспонат коллекции – бриллиант "Регент" весом более 140 карат – остался нетронутым.После ограбления злоумышленники скрылись на скутерах T-Max, бросив использованную автовышку. Полиция Парижа мобилизована на поиски и поимку грабителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнениеКрым и Абхазию объединила знаковая выставка Российской галереи искусств"Золотая кладовая" в Керчи: что представлено на выставке - ВИДЕО

