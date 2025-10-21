Рейтинг@Mail.ru
Назван ущерб от ограбления Лувра - РИА Новости Крым, 21.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251021/nazvan-uscherb-ot-ogrableniya-luvra-1150337252.html
Назван ущерб от ограбления Лувра
Назван ущерб от ограбления Лувра - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Назван ущерб от ограбления Лувра
В 88 миллионов евро оценили ущерб после ограбления парижского музея Лувр. Об этом сообщила городской прокурор Лор Бекко в эфире радиостанции RTL. РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В 88 миллионов евро оценили ущерб после ограбления парижского музея Лувр. Об этом сообщила городской прокурор Лор Бекко в эфире радиостанции RTL.При этом министр культуры Рашида Дати во вторник заявила, что системы безопасности в парижском музее работали исправно.Лувр был ограблен в воскресенье, пострадавших нет. По данным газеты Le Parisien, грабителей было трое. Закрыв лица под масками, они проникли в здание со стороны набережной Сены через зону, где ведутся ремонтные работы. По грузовому лифту попали в знаменитую Галерею Аполлона.Злоумышленники с помощью специальных инструментов аккуратно вырезали стекло и забрали девять ювелирных изделий из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: колье, брошь, диадему и другие предметы. Затем преступники покинули здание музея.Также похитили ювелирные украшения, имеющие подлинную культурную ценность. При этом похищенную корону императрицы Евгении – супруги Наполеона III – нашли поврежденной на улице неподалеку от музея. Самый известный экспонат коллекции – бриллиант "Регент" весом более 140 карат – остался нетронутым.После ограбления злоумышленники скрылись на скутерах T-Max, бросив использованную автовышку. Полиция Парижа мобилизована на поиски и поимку грабителей.
Назван ущерб от ограбления Лувра

Ущерб от ограбления Лувра оценили в 88 миллионов евро

21:29 21.10.2025
 
© РИА Новости . Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЛувр. Париж
Лувр. Париж - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В 88 миллионов евро оценили ущерб после ограбления парижского музея Лувр. Об этом сообщила городской прокурор Лор Бекко в эфире радиостанции RTL.

"Директор Лувра оценила ущерб в 88 миллионов евро", – цитирует ее слова РИА Новости.

При этом министр культуры Рашида Дати во вторник заявила, что системы безопасности в парижском музее работали исправно.
"Были ли системы безопасности Лувра неисправны? Нет, они не были неисправны. Это действительность. Системы безопасности Лувра работали", – сказала министр культуры.
Лувр был ограблен в воскресенье, пострадавших нет. По данным газеты Le Parisien, грабителей было трое. Закрыв лица под масками, они проникли в здание со стороны набережной Сены через зону, где ведутся ремонтные работы. По грузовому лифту попали в знаменитую Галерею Аполлона.
Злоумышленники с помощью специальных инструментов аккуратно вырезали стекло и забрали девять ювелирных изделий из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: колье, брошь, диадему и другие предметы. Затем преступники покинули здание музея.
Также похитили ювелирные украшения, имеющие подлинную культурную ценность. При этом похищенную корону императрицы Евгении – супруги Наполеона III – нашли поврежденной на улице неподалеку от музея. Самый известный экспонат коллекции – бриллиант "Регент" весом более 140 карат – остался нетронутым.
После ограбления злоумышленники скрылись на скутерах T-Max, бросив использованную автовышку. Полиция Парижа мобилизована на поиски и поимку грабителей.
