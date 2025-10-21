https://crimea.ria.ru/20251021/nastoyaschiy-patriot-i-master-kino-aksenov-pozdravil-mikhalkova-s-yubileem-1150321177.html

"Настоящий патриот и мастер кино": Аксенов поздравил Михалкова с юбилеем

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с 80-летним юбилеем председателя Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, Героя Труда Никиту Сергеевича...

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с 80-летним юбилеем председателя Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, Героя Труда Никиту Сергеевича Михалкова.В своем поздравлении Аксенов назвал Михалкова выдающимся мастером отечественного кино, режиссером, актером и общественным деятелем, творчество которого давно стало частью культурного наследия России.Аксенов отметил и активную гражданскую позицию юбиляра, назвав Михалкова "настоящим государственником и русским патриотом", который отстаивает интересы страны, традиционные духовные и нравственные ценности.Отдельно глава Крыма поблагодарил Михалкова за вклад в развитие киноиндустрии региона. В частности он отметил Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост", проходящий под патронатом Союза кинематографистов."Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост" стал знаковым событием культурной и общественной жизни. Он расширяет свои горизонты, продолжая служить благородной миссии – сохранению культурных традиций и популяризации качественного кино на евразийском пространстве", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режиссер Михалков и космонавт Циблиев стали Почетными гражданами КрымаНикита Михалков объявлен в розыск СБУНикита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России СВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков

