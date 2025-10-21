https://crimea.ria.ru/20251021/nastoyaschiy-patriot-i-master-kino-aksenov-pozdravil-mikhalkova-s-yubileem-1150321177.html
"Настоящий патриот и мастер кино": Аксенов поздравил Михалкова с юбилеем
"Настоящий патриот и мастер кино": Аксенов поздравил Михалкова с юбилеем - РИА Новости Крым, 21.10.2025
"Настоящий патриот и мастер кино": Аксенов поздравил Михалкова с юбилеем
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с 80-летним юбилеем председателя Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, Героя Труда Никиту Сергеевича... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T08:39
2025-10-21T08:39
2025-10-21T08:39
сергей аксенов
никита михалков
кино
крым
кинематограф
искусство
россия
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135709434_0:33:1232:726_1920x0_80_0_0_9b8fdc9a80e3afaae4c20c42c2c56648.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с 80-летним юбилеем председателя Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, Героя Труда Никиту Сергеевича Михалкова.В своем поздравлении Аксенов назвал Михалкова выдающимся мастером отечественного кино, режиссером, актером и общественным деятелем, творчество которого давно стало частью культурного наследия России.Аксенов отметил и активную гражданскую позицию юбиляра, назвав Михалкова "настоящим государственником и русским патриотом", который отстаивает интересы страны, традиционные духовные и нравственные ценности.Отдельно глава Крыма поблагодарил Михалкова за вклад в развитие киноиндустрии региона. В частности он отметил Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост", проходящий под патронатом Союза кинематографистов."Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост" стал знаковым событием культурной и общественной жизни. Он расширяет свои горизонты, продолжая служить благородной миссии – сохранению культурных традиций и популяризации качественного кино на евразийском пространстве", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режиссер Михалков и космонавт Циблиев стали Почетными гражданами КрымаНикита Михалков объявлен в розыск СБУНикита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России СВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135709434_111:0:1122:758_1920x0_80_0_0_72993d56f9aed17a93c7f58e54d587f1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, никита михалков, кино, крым, кинематограф, искусство , россия, праздники и памятные даты
"Настоящий патриот и мастер кино": Аксенов поздравил Михалкова с юбилеем
Аксенов поздравил Никиту Михалкова с 80-летием и поблагодарил за вклад в культуру Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с 80-летним юбилеем председателя Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, Героя Труда Никиту Сергеевича Михалкова.
В своем поздравлении Аксенов назвал Михалкова выдающимся мастером отечественного кино, режиссером, актером и общественным деятелем, творчество которого давно стало частью культурного наследия России.
"Никита Сергеевич – прославленный режиссер, талантливый актер, мастер, которому подвластны любые жанры. На его счету множество успешных и любимых миллионами зрителей кинокартин, которые стали классикой отечественного кинематографа. Его плодотворная работа отмечена самыми высокими государственными и международными наградами", – подчеркнул глава республики.
Аксенов отметил и активную гражданскую позицию юбиляра, назвав Михалкова "настоящим государственником и русским патриотом", который отстаивает интересы страны, традиционные духовные и нравственные ценности.
Отдельно глава Крыма поблагодарил Михалкова за вклад в развитие киноиндустрии региона. В частности он отметил Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост", проходящий под патронатом Союза кинематографистов.
"Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост" стал знаковым событием культурной и общественной жизни. Он расширяет свои горизонты, продолжая служить благородной миссии – сохранению культурных традиций и популяризации качественного кино на евразийском пространстве", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: