"Настоящий патриот и мастер кино": Аксенов поздравил Михалкова с юбилеем - РИА Новости Крым, 21.10.2025
"Настоящий патриот и мастер кино": Аксенов поздравил Михалкова с юбилеем
"Настоящий патриот и мастер кино": Аксенов поздравил Михалкова с юбилеем - РИА Новости Крым, 21.10.2025
"Настоящий патриот и мастер кино": Аксенов поздравил Михалкова с юбилеем
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с 80-летним юбилеем председателя Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, Героя Труда Никиту Сергеевича... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с 80-летним юбилеем председателя Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, Героя Труда Никиту Сергеевича Михалкова.В своем поздравлении Аксенов назвал Михалкова выдающимся мастером отечественного кино, режиссером, актером и общественным деятелем, творчество которого давно стало частью культурного наследия России.Аксенов отметил и активную гражданскую позицию юбиляра, назвав Михалкова "настоящим государственником и русским патриотом", который отстаивает интересы страны, традиционные духовные и нравственные ценности.Отдельно глава Крыма поблагодарил Михалкова за вклад в развитие киноиндустрии региона. В частности он отметил Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост", проходящий под патронатом Союза кинематографистов."Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост" стал знаковым событием культурной и общественной жизни. Он расширяет свои горизонты, продолжая служить благородной миссии – сохранению культурных традиций и популяризации качественного кино на евразийском пространстве", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режиссер Михалков и космонавт Циблиев стали Почетными гражданами КрымаНикита Михалков объявлен в розыск СБУНикита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России СВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков
крым
россия
Новости
сергей аксенов, никита михалков, кино, крым, кинематограф, искусство , россия, праздники и памятные даты
"Настоящий патриот и мастер кино": Аксенов поздравил Михалкова с юбилеем

Аксенов поздравил Никиту Михалкова с 80-летием и поблагодарил за вклад в культуру Крыма

08:39 21.10.2025
 
Никита Михалков
Никита Михалков
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с 80-летним юбилеем председателя Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, Героя Труда Никиту Сергеевича Михалкова.
В своем поздравлении Аксенов назвал Михалкова выдающимся мастером отечественного кино, режиссером, актером и общественным деятелем, творчество которого давно стало частью культурного наследия России.
"Никита Сергеевич – прославленный режиссер, талантливый актер, мастер, которому подвластны любые жанры. На его счету множество успешных и любимых миллионами зрителей кинокартин, которые стали классикой отечественного кинематографа. Его плодотворная работа отмечена самыми высокими государственными и международными наградами", – подчеркнул глава республики.
Аксенов отметил и активную гражданскую позицию юбиляра, назвав Михалкова "настоящим государственником и русским патриотом", который отстаивает интересы страны, традиционные духовные и нравственные ценности.
Отдельно глава Крыма поблагодарил Михалкова за вклад в развитие киноиндустрии региона. В частности он отметил Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост", проходящий под патронатом Союза кинематографистов.
"Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост" стал знаковым событием культурной и общественной жизни. Он расширяет свои горизонты, продолжая служить благородной миссии – сохранению культурных традиций и популяризации качественного кино на евразийском пространстве", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
