Над Брянской областью сбили 57 дронов – есть раненные - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Над Брянской областью сбили 57 дронов – есть раненные
Над Брянской областью сбили 57 дронов – есть раненные - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Над Брянской областью сбили 57 дронов – есть раненные
Два мирных жителя ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Оба мужчины доставлены в больницу. Как сообщили в Минобороны России, всего в период с 16.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области.ВСУ регулярно бьют по мирной инфраструктуре новых и приграничных регионов РФ. Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один человек погиб и пятеро получили ранения при ударах ВСУ по Новой Каховке и Виноградово.Ранее три человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли в Алешках при атаке ВСУ на жилые дома.
Над Брянской областью сбили 57 дронов – есть раненные

В Брянской области два человека ранены в результате массированной атаки беспилотников ВСУ

20:37 21.10.2025 (обновлено: 20:41 21.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов поселок Вишневый Климовского района. В результате подлого целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены два мирных жителя", - написал он в Telegram.
Оба мужчины доставлены в больницу.
Как сообщили в Минобороны России, всего в период с 16.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области.
ВСУ регулярно бьют по мирной инфраструктуре новых и приграничных регионов РФ. Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один человек погиб и пятеро получили ранения при ударах ВСУ по Новой Каховке и Виноградово.
Ранее три человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли в Алешках при атаке ВСУ на жилые дома.
Брянская областьОбстрелы ВСУОбстрелы Брянской областиАтаки ВСУПроисшествияАлександр БогомазНовостиМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
