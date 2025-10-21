https://crimea.ria.ru/20251021/nad-bryanskoy-oblastyu-sbili-57-dronov--est-ranennye-1150336936.html

Над Брянской областью сбили 57 дронов – есть раненные

Два мирных жителя ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 21.10.2025

2025-10-21T20:37

2025-10-21T20:37

2025-10-21T20:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Оба мужчины доставлены в больницу. Как сообщили в Минобороны России, всего в период с 16.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области.ВСУ регулярно бьют по мирной инфраструктуре новых и приграничных регионов РФ. Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один человек погиб и пятеро получили ранения при ударах ВСУ по Новой Каховке и Виноградово.Ранее три человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли в Алешках при атаке ВСУ на жилые дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 мирных россиян стали жертвами атак ВСУ за неделюАтака на Воронежскую область – женщина ранена при взрыве БПЛАЖитель Новой Каховки погиб при обстреле ВСУ

