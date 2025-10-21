https://crimea.ria.ru/20251021/mototsiklist-pogib-v-stolknovenii-s-avtopoezdom-na-trasse-m-4-don-1150333740.html
Мотоциклист погиб в столкновении с автопоездом на трассе М-4 "Дон"
Водитель мотоцикла погиб в столкновении с полуприцепом автопоезда на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T17:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла погиб в столкновении с полуприцепом автопоезда на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.ДТП произошло во вторник в Аксайском районе.В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.Ранее в крымском поселке Заозерное 65-летний водитель мопеда погиб при столкновении с деревом.
