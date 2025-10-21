https://crimea.ria.ru/20251021/mototsiklist-pogib-v-stolknovenii-s-avtopoezdom-na-trasse-m-4-don-1150333740.html

Мотоциклист погиб в столкновении с автопоездом на трассе М-4 "Дон"

Мотоциклист погиб в столкновении с автопоездом на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 21.10.2025

Мотоциклист погиб в столкновении с автопоездом на трассе М-4 "Дон"

Водитель мотоцикла погиб в столкновении с полуприцепом автопоезда на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 21.10.2025

2025-10-21T17:26

2025-10-21T17:26

2025-10-21T17:26

ростовская область

происшествия

дтп

новости

госавтоинспекция ростовской области

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150333340_2:80:356:279_1920x0_80_0_0_0f9ca59b8e09c6c10ad7f66d003c7531.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла погиб в столкновении с полуприцепом автопоезда на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.ДТП произошло во вторник в Аксайском районе.В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.Ранее в крымском поселке Заозерное 65-летний водитель мопеда погиб при столкновении с деревом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10-летний ребенок пострадал в аварии с мопедом в СевастополеМопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районеТрое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, дтп, новости, госавтоинспекция ростовской области, общество