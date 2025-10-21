Рейтинг@Mail.ru
Мотоциклист погиб в столкновении с автопоездом на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Мотоциклист погиб в столкновении с автопоездом на трассе М-4 "Дон"
Мотоциклист погиб в столкновении с автопоездом на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Мотоциклист погиб в столкновении с автопоездом на трассе М-4 "Дон"
Водитель мотоцикла погиб в столкновении с полуприцепом автопоезда на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T17:26
2025-10-21T17:26
ростовская область
происшествия
дтп
новости
госавтоинспекция ростовской области
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла погиб в столкновении с полуприцепом автопоезда на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.ДТП произошло во вторник в Аксайском районе.В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.Ранее в крымском поселке Заозерное 65-летний водитель мопеда погиб при столкновении с деревом.
ростовская область
РИА Новости Крым
ростовская область, происшествия, дтп, новости, госавтоинспекция ростовской области, общество
Мотоциклист погиб в столкновении с автопоездом на трассе М-4 "Дон"

В Ростовской области мотоциклист погиб в столкновении с полуприцепом автопоезда

17:26 21.10.2025
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
В Ростовской области мотоциклист погиб в столкновении с полуприцепом автопоезда
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла погиб в столкновении с полуприцепом автопоезда на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло во вторник в Аксайском районе.
"Водитель 1999 года рождения, управляя мотоциклом Honda, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до движущегося впереди транспортного средства в попутном направлении, и допустил столкновение с полуприцепом Krone в составе автопоезда с автомобилем MAN, под управлением водителя 1964 года рождения", - говорится в сообщении.
В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в крымском поселке Заозерное 65-летний водитель мопеда погиб при столкновении с деревом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
10-летний ребенок пострадал в аварии с мопедом в Севастополе
Мопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районе
Трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб
 
Ростовская областьПроисшествияДТПНовостиГосавтоинспекция Ростовской областиОбщество
 
