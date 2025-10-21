https://crimea.ria.ru/20251021/mototsikl-vletel-v-legkovushku-na-peshekhodnom-perekhode-v-sevastopole-1150338185.html
Мотоцикл влетел в легковушку на пешеходном переходе в Севастополе
Мотоцикл влетел в легковушку на пешеходном переходе в Севастополе
2025-10-21T21:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на пешеходном переходе столкнулись мотоцикл и легковое авто. В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.По информации правоохранителей, авария произошла во вторник около 19:50 на регулируемом пешеходном переходе автодороги Севастополь – Инкерман.На месте движение регулирует экипаж отдельного батальона ДПС. Причины аварии устанавливаются.Ранее сообщалось, что водитель мотоцикла погиб в столкновении с полуприцепом автопоезда на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Мотоцикл Honda, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до движущегося впереди транспортного средства в попутном направлении, и допустил столкновение с полуприцепом Krone в составе автопоезда с автомобилем MAN.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью автоВ Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 23 человекаВ Керчи подросток без прав за рулем иномарки влетел в дерево
