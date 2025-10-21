Рейтинг@Mail.ru
Мотоцикл влетел в легковушку на пешеходном переходе в Севастополе
Ситуация на дорогах Крыма
Мотоцикл влетел в легковушку на пешеходном переходе в Севастополе
Мотоцикл влетел в легковушку на пешеходном переходе в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Мотоцикл влетел в легковушку на пешеходном переходе в Севастополе
В Севастополе на пешеходном переходе столкнулись мотоцикл и легковое авто. В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на пешеходном переходе столкнулись мотоцикл и легковое авто. В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.По информации правоохранителей, авария произошла во вторник около 19:50 на регулируемом пешеходном переходе автодороги Севастополь – Инкерман.На месте движение регулирует экипаж отдельного батальона ДПС. Причины аварии устанавливаются.Ранее сообщалось, что водитель мотоцикла погиб в столкновении с полуприцепом автопоезда на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Мотоцикл Honda, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до движущегося впереди транспортного средства в попутном направлении, и допустил столкновение с полуприцепом Krone в составе автопоезда с автомобилем MAN.
Мотоцикл влетел в легковушку на пешеходном переходе в Севастополе

В Севастополе 25-летний мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой на пешеходном переходе

21:44 21.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на пешеходном переходе столкнулись мотоцикл и легковое авто. В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
По информации правоохранителей, авария произошла во вторник около 19:50 на регулируемом пешеходном переходе автодороги Севастополь – Инкерман.
"Произошло столкновение мотоцикла с автомобилем ЗАЗ, в результате которого 25-летний мотоциклист получил телесные повреждения", – сказано в сообщении.
На месте движение регулирует экипаж отдельного батальона ДПС. Причины аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что водитель мотоцикла погиб в столкновении с полуприцепом автопоезда на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Мотоцикл Honda, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до движущегося впереди транспортного средства в попутном направлении, и допустил столкновение с полуприцепом Krone в составе автопоезда с автомобилем MAN.
В Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью авто
В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 23 человека
В Керчи подросток без прав за рулем иномарки влетел в дерево
 
