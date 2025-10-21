https://crimea.ria.ru/20251021/medved-s-syurprizom-v-adlere-presekli-neobychnuyu-kontrabandu-1150334814.html
Медведь с сюрпризом: в Адлере пресекли необычную контрабанду
Медведь с сюрпризом: в Адлере пресекли необычную контрабанду - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Медведь с сюрпризом: в Адлере пресекли необычную контрабанду
На российско-абхазской границе в Адлере обнаружили 150 пачек сигарет в плюшевом медведе и еще сотню – в тайниках автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T20:52
2025-10-21T20:52
2025-10-21T20:52
краснодарский край
адлер
таможня
контрабанда
новости
кодекс об административных правонарушениях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334435_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_5a3e72c8d3a188fe7b0c09a17f8e2c92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На российско-абхазской границе в Адлере обнаружили 150 пачек сигарет в плюшевом медведе и еще сотню – в тайниках автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.Уточняется, что на пачках сигарет отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка. Водитель признался, что знал об ограничениях и спрятал "запрещенку" намеренно.Сигареты и транспортное средство изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские таможенники за год задержали полтонны "санкционки"Маски для защиты от химоружия – на Кубани пресекли контрабандуВ аэропорту Сочи задержали контрабандистку с драгоценностями на 56 млн
краснодарский край
адлер
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334435_0:32:1280:992_1920x0_80_0_0_2b809fcafd37b80168761559f866f667.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, адлер, таможня, контрабанда, новости, кодекс об административных правонарушениях
Медведь с сюрпризом: в Адлере пресекли необычную контрабанду
На российско-абхазской границе в Адлере нашли контрабандные сигареты в плюшевом медведе