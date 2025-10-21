Рейтинг@Mail.ru
Медведь с сюрпризом: в Адлере пресекли необычную контрабанду
https://crimea.ria.ru/20251021/medved-s-syurprizom-v-adlere-presekli-neobychnuyu-kontrabandu-1150334814.html
Медведь с сюрпризом: в Адлере пресекли необычную контрабанду
Медведь с сюрпризом: в Адлере пресекли необычную контрабанду - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Медведь с сюрпризом: в Адлере пресекли необычную контрабанду
На российско-абхазской границе в Адлере обнаружили 150 пачек сигарет в плюшевом медведе и еще сотню – в тайниках автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На российско-абхазской границе в Адлере обнаружили 150 пачек сигарет в плюшевом медведе и еще сотню – в тайниках автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.Уточняется, что на пачках сигарет отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка. Водитель признался, что знал об ограничениях и спрятал "запрещенку" намеренно.Сигареты и транспортное средство изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.
Новости
Медведь с сюрпризом: в Адлере пресекли необычную контрабанду

На российско-абхазской границе в Адлере нашли контрабандные сигареты в плюшевом медведе

20:52 21.10.2025
 
Таможенники в Адлере обнаружили 250 пачек сигарет в плюшевом медведе
Таможенники в Адлере обнаружили 250 пачек сигарет в плюшевом медведе
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На российско-абхазской границе в Адлере обнаружили 150 пачек сигарет в плюшевом медведе и еще сотню – в тайниках автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
"В ходе сканирования машины выявили сокрытый товар: 150 пачек сигарет находилось в мягкой игрушке, еще 100 пачек – спрятано под водительским сиденьем, в бардачке и в чехле переднего пассажирского кресла", – цитирует пресс-служба и.о. начальника таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска Адлер Сочинской таможни Анастасию Иваненко.
Уточняется, что на пачках сигарет отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка. Водитель признался, что знал об ограничениях и спрятал "запрещенку" намеренно.
© Южное таможенное управлениеТаможенники в Адлере обнаружили 250 пачек сигарет в плюшевом медведе
Таможенники в Адлере обнаружили 250 пачек сигарет в плюшевом медведе
Таможенники в Адлере обнаружили 250 пачек сигарет в плюшевом медведе
Сигареты и транспортное средство изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.
