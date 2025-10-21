Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251021/krymskiy-most-zakryt-1150332366.html
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Крымский мост закрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T16:42
2025-10-21T16:44
крым
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
керчь
тамань
новости
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272190_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_053577734836c2562c422a6dbeb5eed6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272190_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_623f803db02d34cad88e5ea6e1c7111c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, керчь, тамань, новости, новости крыма, срочные новости крыма
Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыли для транспорта

16:42 21.10.2025 (обновлено: 16:44 21.10.2025)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.
Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьКерчьТаманьНовостиНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22Крымский мост сейчас: обстановка после запуска движения
18:10Верховный суд уточнил правила списания долгов семей погибших бойцов СВО
17:51Крымский мост открыт
17:49В Севастополе возобновлено движение морского транспорта
17:38Блогера-иноагента Варламова* внесли в список террористов и экстремистов
17:26Мотоциклист погиб в столкновении с автопоездом на трассе М-4 "Дон"
17:15В Севастополе отменили воздушную тревогу
17:08Под Симферополем сгорел частный дом
16:56Воздушная тревога объявлена в Севастополе
16:52В Севастополе закрыли рейд
16:50В Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городов
16:42Крымский мост закрыт
16:23ВСУ атакуют Херсонщину – один человек погиб и пятеро ранены
16:13Пример преданного служения Отечеству: Путин поздравил Михалкова с юбилеем
15:47Парламент Украины одобрил увеличение расходов на оборону в этом году
15:20ВТБ впервые стал генеральным партнером Зеленого фестиваля
15:09Земля за пять миллионов: в Севастополе сорвали аферу с участием чиновницы
14:58"Крымтроллейбус" бьет рекорды: перевезено 80 миллионов пассажиров
14:46Добровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВО
14:24В России ввели штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону
Лента новостейМолния