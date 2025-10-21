https://crimea.ria.ru/20251021/krymskiy-most-seychas-obstanovka-posle--zapuska-dvizheniya-1150335390.html
Крымский мост сейчас: обстановка после запуска движения
Крымский мост сейчас: обстановка после запуска движения - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Крымский мост сейчас: обстановка после запуска движения
Крымский мост работает в штатном режиме. После возобновления движения транспорта в очереди перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи и Тамани скопились... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T18:22
2025-10-21T18:22
2025-10-21T18:25
крым
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме. После возобновления движения транспорта в очереди перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи и Тамани скопились больше 180 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по мосту было закрыто во вторник в 16:41. Ограничение действовало больше часа. В это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали 20 минут.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценамиВ Крыму создают туристические кластеры с заботой о природе и экологииКороткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один день
