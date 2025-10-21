https://crimea.ria.ru/20251021/krymskiy-most-seychas-obstanovka-posle--zapuska-dvizheniya-1150335390.html

Крымский мост сейчас: обстановка после запуска движения

Крымский мост сейчас: обстановка после запуска движения - РИА Новости Крым, 21.10.2025

Крымский мост сейчас: обстановка после запуска движения

Крымский мост работает в штатном режиме. После возобновления движения транспорта в очереди перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи и Тамани скопились... РИА Новости Крым, 21.10.2025

2025-10-21T18:22

2025-10-21T18:22

2025-10-21T18:25

крым

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_6ee7960c4e839cea2e60b744aabede83.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме. После возобновления движения транспорта в очереди перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи и Тамани скопились больше 180 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по мосту было закрыто во вторник в 16:41. Ограничение действовало больше часа. В это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали 20 минут.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценамиВ Крыму создают туристические кластеры с заботой о природе и экологииКороткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один день

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма