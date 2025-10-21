https://crimea.ria.ru/20251021/krymskiy-most-otkryt-1150142577.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыли для движения транспорта после временной остановки.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения транспорта после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по мосту было закрыто во вторник в 16:41. Ограничение действовало больше часа. В это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали 20 минут.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

