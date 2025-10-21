https://crimea.ria.ru/20251021/krymskiy-most--obstanovka-k-vecheru-vtornika-1150336569.html
Крымский мост – обстановка к вечеру вторника
Крымский мост – обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Крымский мост – обстановка к вечеру вторника
К вечеру вторника очередей перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T20:08
2025-10-21T20:08
2025-10-21T20:09
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143112954_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe3305f3a880342550adf833e800880a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. К вечеру вторника очередей перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по мосту было закрыто во вторник в 16:41. Ограничение действовало больше часа. После запуска транспорта в пробке с обеих сторон ожидали проезда 185 машин.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143112954_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_4f57174e916f5180df53ed30c19987a9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма, краснодарский край
Крымский мост – обстановка к вечеру вторника
Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани
20:08 21.10.2025 (обновлено: 20:09 21.10.2025)