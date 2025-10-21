https://crimea.ria.ru/20251021/krymskiy-most--obstanovka-k-vecheru-vtornika-1150336569.html

Крымский мост – обстановка к вечеру вторника

Крымский мост – обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 21.10.2025

Крымский мост – обстановка к вечеру вторника

К вечеру вторника очередей перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 21.10.2025

2025-10-21T20:08

2025-10-21T20:08

2025-10-21T20:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. К вечеру вторника очередей перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по мосту было закрыто во вторник в 16:41. Ограничение действовало больше часа. После запуска транспорта в пробке с обеих сторон ожидали проезда 185 машин.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

