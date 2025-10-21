Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - обстановка утром во вторник - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост - обстановка утром во вторник
Крымский мост - обстановка утром во вторник
Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост - обстановка утром во вторник

Крымский мост свободен для проезда

07:05 21.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 7 утра.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют.
Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
