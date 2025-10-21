https://crimea.ria.ru/20251021/krymskiy-most---obstanovka-utrom-vo-vtornik-1150319909.html
Крымский мост - обстановка утром во вторник
Крымский мост - обстановка утром во вторник - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Крымский мост - обстановка утром во вторник
Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен в обе стороны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
