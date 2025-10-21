https://crimea.ria.ru/20251021/kakoy-segodnya-prazdnik-21-oktyabrya-1132155520.html

Какой сегодня праздник: 21 октября

Какой сегодня праздник: 21 октября

21 октября

праздники и памятные даты

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают День пения. В 1519 году Фернан Магеллан открыл пролив имени себя, а в 1964 вышел фильм "Моя прекрасная леди". Родились в этот день создатель одной из самых известных премий Альфред Нобель и народный артист РСФСР Никита Михалков.Что празднуют в миреПение действует на мозг примерно так же, как плитка шоколада. Когда человек поет, в мозгу возбуждаются зоны, отвечающие за удовольствие. Выделяются гормоны счастья – эндорфины. Так почему бы не стать еще счастливее, тем более во Всемирный день пения, который отмечают именно 21 октября.Еще сегодня Международный день начос. Эта закуска – по сути, кукурузные чипсы. Легенда говорит, что впервые начос появились в мексиканском городе Пьедрас-Неграс, штата Коауила. Перед самым закрытием в местное заведение заглянули жены американских солдат. Владелец быстро нарезал тортильи в форме треугольников, присыпал сыром чеддер и добавил перец халапеньо, после чего разогрел.Еще сегодня День цемента, Международный день болтовни или болтуна, Праздник разума и День разноцветных зонтов. Именины у Пелагеи, Таисии, Марии, Трифона, Надежды, Урсулы, Павла, Татьяны, Николая, Дмитрия, Петра.Знаменательные событияВ 1519 году известный португальский и испанский мореплаватель Фернан Магеллан подумал "чего дома сидеть?" И отправился в кругосветное путешествие. Собрали пять кораблей, провизии на два года и выдвинулись из порта Санлукар-де-Баррамеда навстречу приключениям. 21 октября того же года вся его флотилия оказалась возле узкого пролива в Южной Америке. Магеллан послал два корабля на разведку, и вскоре те вернулись с новостью, что прошли сушу насквозь. Так был открыт Магелланов пролив.21 октября 1940 года свой первый полет совершил самолет КОР-2. По сути конструкции это была "палубная катапультная лодка", но это не меняет того факта, что аппарат мог пролететь больше тысячи километров. А в 1966 году в этот же день состоялся первый полет пассажирского самолета Як-40.21 октября 1964 года на экраны вышел музыкальный фильм Джорджа Кьюкора "Моя прекрасная леди", в котором в главной роли снялась Одри Хепберн. Лента получила восемь премий "Оскар" и три "Золотых глобуса". Сборы составили 72 миллиона долларов США при бюджете в 17 миллионов.В 1994 году в этот день была учреждена ежегодная премия "ТЭФИ" – российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионного искусства. Учредитель – "Академия российского телевидения". В разные годы обладателями "ТЭФИ" становились Федор Бондарчук, Владимир Ворошилов, Николай Дроздов, Владислав Листьев.Кто родилсяВ 1833 году в Стокгольме родился Альфред Нобель – известный химик, инженер, изобретатель и филантроп, создатель Нобелевской премии. Семья была бедной, но отцу Нобеля удалось вырваться из нищеты и открыть бизнес в Санкт-Петербурге. Он торговал взрывчатыми веществами. На заработанное нанял Альфреду частных учителей, отправил учиться в Европу, затем в США, откуда Альфред переехал в Швецию, где открыл несколько заводов по изготовлению взрывчатки. В 1888 году репортеры ошибочно сообщили, что Нобель младший умер. Газеты пестрили заголовками о смерти "миллионера на крови". Тогда Альфред решил, что не должен остаться в памяти людей "злодеем", и завещал большую часть состояния на учреждение премии за достижения в физике, медицине, химии, литературе и за деятельность по укреплению мира.80 лет назад, в 1945 году в Москве, в семье советского литератора Сергея Михалкова и писательницы Натальи Кончаловской родился Никита Михалков. Уже в 14 лет сыграл свою первую роль в фильме "Тучи над Борском". В следующем году ему дали одну из главных ролей в ленте "Приключения Кроша", а в 18 лет – главную роль в фильме "Я шагаю по Москве". В 1974 году 28-летний Никита Михалков снял свой первый фильм – "Свой среди чужих, чужой среди своих", а в 1984 году стал народным артистом РСФСР.

2025

Новости

