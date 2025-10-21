Рейтинг@Mail.ru
Как в Крыму расчищают тропу Голицына от камней после обвала – видео - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Как в Крыму расчищают тропу Голицына от камней после обвала – видео
Как в Крыму расчищают тропу Голицына от камней после обвала – видео - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Как в Крыму расчищают тропу Голицына от камней после обвала – видео
На тропе Голицына в поселке Новый Свет на восточном побережье Крыма специалисты убирают нависшие над пешеходным маршрутом камни. Видео процесса работ... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T23:27
2025-10-21T23:27
крым
новый свет
минэкологии крыма
ольга (шевцова) славгородская
видео
новости крыма
судак
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На тропе Голицына в поселке Новый Свет на восточном побережье Крыма специалисты убирают нависшие над пешеходным маршрутом камни. Видео процесса работ опубликовала в своем Telegram-канале министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.Скала на тропе Голицына обвалилась 11 октября. С того дня проход по маршруту ограничен. 20 октября специалисты приступили к разбору завала камней в гроте. Позже будет проведена оценка объемов восстановительных мероприятий и разработана проектно-сметная документация по восстановлению тропы. И только после этого специалисты начнут восстанавливать часть разрушенной тропы и устанавливать ограждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
новый свет
судак
крым, новый свет, минэкологии крыма, ольга (шевцова) славгородская, видео, новости крыма, судак, видео
Как в Крыму расчищают тропу Голицына от камней после обвала – видео

В Крыму на тропе Голицына убирают нависшие камни после обвала – видео

23:27 21.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На тропе Голицына в поселке Новый Свет на восточном побережье Крыма специалисты убирают нависшие над пешеходным маршрутом камни. Видео процесса работ опубликовала в своем Telegram-канале министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.
"От просмотра этого видео мурашки, а для специалистов - обычные рабочие будни. Так проходит удаление свисающих камней на эколого-просветительском маршруте Тропа Голыцина", - написала она.
Скала на тропе Голицына обвалилась 11 октября. С того дня проход по маршруту ограничен. 20 октября специалисты приступили к разбору завала камней в гроте. Позже будет проведена оценка объемов восстановительных мероприятий и разработана проектно-сметная документация по восстановлению тропы. И только после этого специалисты начнут восстанавливать часть разрушенной тропы и устанавливать ограждение.
КрымНовый СветМинэкологии КрымаОльга (Шевцова) СлавгородскаяВидеоНовости КрымаСудак
 
Лента новостейМолния