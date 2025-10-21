https://crimea.ria.ru/20251021/kak-v-krymu-raschischayut-tropu-golitsyna-ot-kamney-posle-obvala--video-1150339442.html

Как в Крыму расчищают тропу Голицына от камней после обвала – видео

На тропе Голицына в поселке Новый Свет на восточном побережье Крыма специалисты убирают нависшие над пешеходным маршрутом камни.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На тропе Голицына в поселке Новый Свет на восточном побережье Крыма специалисты убирают нависшие над пешеходным маршрутом камни. Видео процесса работ опубликовала в своем Telegram-канале министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.Скала на тропе Голицына обвалилась 11 октября. С того дня проход по маршруту ограничен. 20 октября специалисты приступили к разбору завала камней в гроте. Позже будет проведена оценка объемов восстановительных мероприятий и разработана проектно-сметная документация по восстановлению тропы. И только после этого специалисты начнут восстанавливать часть разрушенной тропы и устанавливать ограждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

