Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодам
Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодам
Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодам - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодам
В Севастополе городские и частные транспортные предприятия проводят подготовку техники к зимнему периоду. Об этом на аппаратном совещании правительства... РИА Новости Крым, 20.10.2025
новости
севастополь
новости севастополя
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
правительство севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе городские и частные транспортные предприятия проводят подготовку техники к зимнему периоду. Об этом на аппаратном совещании правительства рассказал замгубернатора города Алексей Парикин.По его словам, с середины октября по конец ноября началась замена шин на зимние у общественного транспорта.Одновременно проводится и сезонное техническое обслуживание. Уже порядка 50 школьных автобусов и социальных такси завершили процедуру. По всему общественному транспорту проверена работоспособность системы отопления салона.Для реагирования на ухудшение погодных условий подготовлена спецтехника и песчано-солевая смесь."Мы предусмотрели наличие смеси, если будет снег или заносы. Автомобили смогут выйти из депо, снег засыплют солью с песком, также заключены договоры на поставку стеклоочистителей, масел и антифризов", – пояснили в администрации.Подготовка ведется не только на государственных предприятиях, но и на частных, подчеркивает Парикин. Перевозчики проводят проверку и обслуживание техники, замену аккумуляторов, жидкостей, устанавливают зимние шины, проводят инструктаж водителей о работе в осенне-зимний период.Ранее сообщалось, что в Севастополе запускают систему отопления. Теплоноситель в городе-герое подают в дома и социальные объекты. Запас топлива полностью сформирован.
Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодам

В Севастополе закупили новую спецтехнику и пополнили песчано-солевые запасы

07:43 21.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе городские и частные транспортные предприятия проводят подготовку техники к зимнему периоду. Об этом на аппаратном совещании правительства рассказал замгубернатора города Алексей Парикин.
По его словам, с середины октября по конец ноября началась замена шин на зимние у общественного транспорта.

"В первую очередь планируется замена на школьных автобусах, всего их 81, и социальных такси – 12 автомобилей", – уточнил замгубернатора.

Одновременно проводится и сезонное техническое обслуживание. Уже порядка 50 школьных автобусов и социальных такси завершили процедуру. По всему общественному транспорту проверена работоспособность системы отопления салона.
Для реагирования на ухудшение погодных условий подготовлена спецтехника и песчано-солевая смесь.
"Мы предусмотрели наличие смеси, если будет снег или заносы. Автомобили смогут выйти из депо, снег засыплют солью с песком, также заключены договоры на поставку стеклоочистителей, масел и антифризов", – пояснили в администрации.
Подготовка ведется не только на государственных предприятиях, но и на частных, подчеркивает Парикин. Перевозчики проводят проверку и обслуживание техники, замену аккумуляторов, жидкостей, устанавливают зимние шины, проводят инструктаж водителей о работе в осенне-зимний период.
Ранее сообщалось, что в Севастополе запускают систему отопления. Теплоноситель в городе-герое подают в дома и социальные объекты. Запас топлива полностью сформирован.
