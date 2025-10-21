https://crimea.ria.ru/20251021/kak-kommunalschiki-sevastopolya-gotovyatsya-k-kholodam-1150314667.html

Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодам

Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодам

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе городские и частные транспортные предприятия проводят подготовку техники к зимнему периоду. Об этом на аппаратном совещании правительства рассказал замгубернатора города Алексей Парикин.По его словам, с середины октября по конец ноября началась замена шин на зимние у общественного транспорта.Одновременно проводится и сезонное техническое обслуживание. Уже порядка 50 школьных автобусов и социальных такси завершили процедуру. По всему общественному транспорту проверена работоспособность системы отопления салона.Для реагирования на ухудшение погодных условий подготовлена спецтехника и песчано-солевая смесь."Мы предусмотрели наличие смеси, если будет снег или заносы. Автомобили смогут выйти из депо, снег засыплют солью с песком, также заключены договоры на поставку стеклоочистителей, масел и антифризов", – пояснили в администрации.Подготовка ведется не только на государственных предприятиях, но и на частных, подчеркивает Парикин. Перевозчики проводят проверку и обслуживание техники, замену аккумуляторов, жидкостей, устанавливают зимние шины, проводят инструктаж водителей о работе в осенне-зимний период.Ранее сообщалось, что в Севастополе запускают систему отопления. Теплоноситель в городе-герое подают в дома и социальные объекты. Запас топлива полностью сформирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в домах Симферополя станет теплоВ Крыму к зиме отремонтировали 170 км газоводовЗима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону

