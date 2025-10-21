https://crimea.ria.ru/20251021/kak-budet-razvivatsya-situatsiya-v-gaze--vens-sdelal-zayavlenie-1150336217.html
Как будет развиваться ситуация в Газе – Вэнс сделал заявление
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Америка не планирует размещать свои военные силы на земле Газы. Об этом на пресс-конференции во время визита в Израиль заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет РИА Новости.Кроме того, вице-президент США подчеркнул, что Израиль будет сам решать, какие вооруженные силы должны контролировать перемирие в секторе. Штаты не будут оказывать давление на это решение.Он добавил, что не знает, кто в конечном итоге будет управлять Газой. И отметил, что создается структура управления, которая будет гибкой по отношению к тому, как станут развиваться события. По словам Вэнса, необходимо убедиться, что палестинцы будут жить в Газе, но Израилю нужно гарантировать безопасность, а уже потом решать вопросы формирования власти.На вопрос журналистов о том, будут ли турецкие военные представлены в рамках вооруженных сил, которые намерены контролировать перемирие в секторе Газа, американский вице-президент ответил, что Анкара многое сделала для урегулирования и может сделать еще.Что касается исполнение мирной сделки по Газе, то она, считает американский политик, продвигается "лучше, чем он ожидал", несмотря на сохраняющуюся сложность конфликта."Дела идут гораздо лучше, чем я себе представлял. Но ситуация в целом сложная, очень сложная", – заявил Вэнс.Соглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех оставшихся в живых пленных.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на первом этапе будет контролировать 53% территории сектора Газа и выведет войска из города Газа.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал договоренности "дипломатическим успехом", "национальной и моральной победой для Израиля".ХАМАС подтвердило, что, согласно договоренностям, оставшихся в живых израильских заложников обменяют на почти две тысячи палестинских заключенных.В то же время глава генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии "готовиться к любому сценарию" и подготовить силы для проведения операции по возвращению израильских заложников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе"Третьей мировой не будет": Трамп подписал мирную сделку по ГазеПервую группу израильских заложников передали Красному кресту в Газе
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Америка не планирует размещать свои военные силы на земле Газы. Об этом на пресс-конференции во время визита в Израиль заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет РИА Новости.
"Американских сил на земле Газы не будет", – заявил Вэнс.
Кроме того, вице-президент США подчеркнул, что Израиль будет сам решать, какие вооруженные силы должны контролировать перемирие в секторе. Штаты не будут оказывать давление на это решение.
"Мы не будем ни к чему принуждать Израиль, что касается иностранных сил на их земле. Принимать решение о том, какие силы будут размещены в Израиле, должны власти страны", – сказал Джей Ди Вэнс.
Он добавил, что не знает, кто в конечном итоге будет управлять Газой. И отметил, что создается структура управления, которая будет гибкой по отношению к тому, как станут развиваться события. По словам Вэнса, необходимо убедиться, что палестинцы будут жить в Газе, но Израилю нужно гарантировать безопасность, а уже потом решать вопросы формирования власти.
На вопрос журналистов о том, будут ли турецкие военные представлены в рамках вооруженных сил, которые намерены контролировать перемирие в секторе Газа, американский вице-президент ответил, что Анкара многое сделала для урегулирования и может сделать еще.
"Мы считаем, что есть конструктивная роль, которую смогла бы сыграть Турция, и они уже сыграли очень конструктивную роль", – заявил Вэнс.
Что касается исполнение мирной сделки
по Газе, то она, считает американский политик, продвигается "лучше, чем он ожидал", несмотря на сохраняющуюся сложность конфликта.
"Дела идут гораздо лучше, чем я себе представлял. Но ситуация в целом сложная, очень сложная", – заявил Вэнс.
Соглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех оставшихся в живых пленных.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на первом этапе будет контролировать 53% территории сектора Газа и выведет войска из города Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал договоренности "дипломатическим успехом", "национальной и моральной победой для Израиля".
ХАМАС подтвердило, что, согласно договоренностям, оставшихся в живых израильских заложников обменяют на почти две тысячи палестинских заключенных.
В то же время глава генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии "готовиться к любому сценарию" и подготовить силы для проведения операции по возвращению израильских заложников.
