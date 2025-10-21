Рейтинг@Mail.ru
Европа будет стараться сорвать саммит РФ и США в Венгрии – мнение - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Европа будет стараться сорвать саммит РФ и США в Венгрии – мнение
Европа будет стараться сорвать саммит РФ и США в Венгрии – мнение - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Европа будет стараться сорвать саммит РФ и США в Венгрии – мнение
Европейские политики будут стараться сорвать планируемый в Будапеште саммит Россия-США, чтобы украинский конфликт продолжался. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Европейские политики будут стараться сорвать планируемый в Будапеште саммит Россия-США, чтобы украинский конфликт продолжался. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член Общественной палаты РФ, публицист и политолог Армен Гаспарян.По словам Гаспаряна, выбор Будапешта в качестве места для российско-американских переговоров на высшем уровне является "ударом по глобалистам"."Венгрия в определенном смысле для европейских стран – это изгой. Его еще не расчеловечивают так, как русских, но очень яростно не любят. А Трамп говорит: "мне нравится (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан, я буду иметь с ним дело, и ваше мнение по этому поводу меня не шибко беспокоит", - добавил политолог.16 октября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. Он отметил, что Венгрия – "безопасная страна" для проведения саммита, а ее премьер-министр Виктор Орбан "проделал хорошую работу в управлении своим государством".Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине. 17 октября Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии, который выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита.
Европа будет стараться сорвать саммит РФ и США в Венгрии – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Европейские политики будут стараться сорвать планируемый в Будапеште саммит Россия-США, чтобы украинский конфликт продолжался. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член Общественной палаты РФ, публицист и политолог Армен Гаспарян.

"Понятно, что будут стараться этот переговорный трек сорвать. Европа делает ставку на продолжение боевых действий, что понятно. Они вбухали в это миллиарды евро, они сами себе подкосили экономику, и явно это делалось не для того, чтобы сейчас (конфликт) остановить", - сказал эксперт.

По словам Гаспаряна, выбор Будапешта в качестве места для российско-американских переговоров на высшем уровне является "ударом по глобалистам".
"Венгрия в определенном смысле для европейских стран – это изгой. Его еще не расчеловечивают так, как русских, но очень яростно не любят. А Трамп говорит: "мне нравится (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан, я буду иметь с ним дело, и ваше мнение по этому поводу меня не шибко беспокоит", - добавил политолог.
16 октября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. Он отметил, что Венгрия – "безопасная страна" для проведения саммита, а ее премьер-министр Виктор Орбан "проделал хорошую работу в управлении своим государством".
Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине. 17 октября Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии, который выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита.
